Арендаторы зданий из списка историко-культурного наследия будут отчислять 5 % от годовой прибыли

В Беларуси немало памятников находятся в заброшенном состоянии. Денег на реставрацию, как и щедрого покупателя, нет. Однако решение по их спасению было найдено, оказывается, еще 10 лет назад. Тогда появился Указ «Аб некаторых пытаннях аховы гiсторыка-культурнай спадчыны», предусматривающий создание спецфонда по поддержке культуры и искусства. Документ обязывал арендаторов помещений, которые отнесены к историко-культурному наследию, отчислять 5 процентов от годовой прибыли на восстановление исторических сооружений. Как выяснила Генеральная прокуратура, важный социальный проект, по сути, был похоронен, пишет « СБ. Беларусь сегодня ».



Коложская церковь. Фото: Алексей Шота, TUT.BY

Почему так вышло? Отвечает старший прокурор отдела Генеральной прокуратуры Артур Петросян:

— Одни не платили, а другие и не требовали. Местные органы исполнительной власти, которые знают ситуацию на местах, отвечают за реализацию указа и заключение соответствующих договоров с предприятиями, мягко говоря, весьма нерешительно исполняли закон. Так происходило по всей стране, несмотря на предусмотренные штрафные санкции: 0,01 процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

В одном только Минске прокуроры установили около тысячи организаций, которые должны были вносить лепту в сохранение памятников, но не делали этого. Находятся они в старинных зданиях по улицам Интернациональной, Карла Маркса, в Верхнем городе, по улицам Московской, Революционной, проспекту Независимости и других. Это многочисленные кафе и рестораны, магазины и офисы.

Вполне логично: если предприятия занимают столь уникальные сооружения, расположенные в историческом центре города (а это дополнительные преференции для бизнеса), то они должны нести и дополнительные расходы. Так во всем мире. Допустим, в Лондоне люди за свою однокомнатную квартиру в исторической части города платят по 7 тыс. фунтов в год. В Беларуси размеры отчислений составляют всего 5 процентов от чистой прибыли.

Как подчеркивает «СБ. Беларусь сегодня», речь о случаях, когда имела место перепланировка или возведение пристроек, обустройство ресторанов, летних террас, создание площадок для стоянок и подъездов автомобилей, устройство новых входных групп, крылец, козырьков, вентиляционных систем, внешних кондиционеров, встроенных банкоматов и т.д. Если организация, как, к примеру, Белорусское общество Красного Креста по улице Карла Маркса, изменений в строение не вносила, то и вопросов к ней нет.

Порой моему собеседнику приходилось слышать от предпринимателей: мол, вы губите бизнес на корню, сковываете деловую инициативу:

— Согласитесь, 5 процентов годовых от чистой прибыли — после выплаты зарплат, налогов, прочих трат предприятия — не та сумма, которая бременем ложится на бизнес. Теперь посмотрите с другой стороны: из фонда финансируется восстановление памятников, церквей, замков, идут отчисления на поддержку творческих коллективов, на премии «За духовное возрождение». И если мы говорим о социально ответственном бизнесе, то участие в такого рода программах должно быть для него честью.

Также указ предусматривал 25-процентные отчисления от прибыли, если деятельностью арендаторов историко-культурному наследию или зоне его охраны причиняется вред. Средства должны перечисляться на специальный внебюджетный счет Министерства культуры. Кстати, именно на Минкульт возложено методическое, организационное содействие, а также контроль за своевременностью отчислений и полнотой выплаты компенсации.

Прокуратура, как и положено, требует исполнения закона. К этому чиновников эксплуатационных служб, руководителей исполкомов, бизнесменов пытались склонить гуманно — актами прокурорского надзора. В итоге за непродолжительное время удалось собрать более 450 тысяч рублей. За эти деньги реконструируют не похожую ни на один храм в мире Свято-Борисо-Глебскую Коложскую церковь — архитектурную жемчужину старинного Гродно, уникальный памятник древнего православного зодчества XII века Беларуси и всей Восточной Европы. Православная святыня, история которой насчитывает уже девять столетий, включена в предварительный Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Средства также направлены на восстановление княжеской башни Кревского замка (Сморгонский район) и Спасо-Преображенской церкви — шестистолпного одноглавого храма православного Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке, построенного в середине XII века.

Артур Петросян не скрывает: указ в должной мере не работал еще и потому, что не до конца были понятны нюансы, некоторые моменты все же требуют уточнений. Минимизировать неясности призвана группа, созданная при Минкульте. Ожидается, что уже к концу этого года специалисты представят на рассмотрение усовершенствованный механизм взимания выплат.