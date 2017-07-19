Генпрокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности министра культуры Бориса Светлова

Генеральная прокуратура проверила, как осуществляются предпринимательская деятельность на объектах, которые входят в список историко-культурного наследия. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Борис Светлов. Фото: IPR Belarus

Еще 10 лет назад появился указ «Аб некаторых пытаннях аховы гiсторыка-культурнай спадчыны», предусматривающий создание спецфонда по поддержке культуры и искусства. Документ обязывал арендаторов помещений, которые отнесены к историко-культурному наследию, отчислять 5 процентов от годовой прибыли на восстановление исторических сооружений.

Как установила Генпрокуратура в ходе проверки, «требования законодательства в полной мере не выполнялись, в том числе ввиду ненадлежащего контроля со стороны руководства Министерства культуры и местных исполнительных комитетов, ответственных за его реализацию».

По информации ведомства, «отчисления носили единичный характер и не были связаны с реализацией норм законодательства». Хотя на фасадах зданий нередко были смонтированы трубы, вытяжки, промышленные кондиционеры, а на крышах — устройства связи компаний и операторов сотовой связи.

Чтобы устранить выявленные нарушения, Генеральная прокуратура отправила информацию о них в Совет Министров. А министр культуры Борис Светлов был привлечен к дисциплинарной ответственности.