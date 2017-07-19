|
Генпрокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности министра культуры Бориса Светлова
20.07.2017 12:12 — Новости Культуры | Tut.by
Генеральная прокуратура проверила, как осуществляются предпринимательская деятельность на объектах, которые входят в список историко-культурного наследия. Об этом
Еще 10 лет назад
Как установила Генпрокуратура в ходе проверки, «требования законодательства в полной мере не выполнялись, в том числе ввиду ненадлежащего контроля со стороны руководства Министерства культуры и местных исполнительных комитетов, ответственных за его реализацию».
По информации ведомства, «отчисления носили единичный характер и не были связаны с реализацией норм законодательства». Хотя на фасадах зданий нередко были смонтированы трубы, вытяжки, промышленные кондиционеры, а на крышах — устройства связи компаний и операторов сотовой связи.
Чтобы устранить выявленные нарушения, Генеральная прокуратура отправила информацию о них в Совет Министров. А министр культуры Борис Светлов был привлечен к дисциплинарной ответственности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральная прокуратура проверила, как осуществляются предпринимательская деятельность на объектах, которые входят в список историко-культурного наследия. Об...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии