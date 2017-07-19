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Лопата, пельмени и домофон. Как выглядят самые необычные белорусские торты
20.07.2017 13:15 — Новости Культуры | Tut.by
20 июля отмечается относительно молодой праздник — Международный день торта. В 2009-м его придумала неформальная общественная организация «
Уже через два года празднования прошли на международном уровне. Среди стран-участниц была и Беларусь. TUT.BY решили не упустить из виду этот позитивный праздник и сделал подборку самых необычных белорусских тортов.
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