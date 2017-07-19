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Лопата, пельмени и домофон. Как выглядят самые необычные белорусские торты

20.07.2017 13:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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20 июля отмечается относительно молодой праздник — Международный день торта. В 2009-м его придумала неформальная общественная организация «Миланский клуб». Туда входят музыканты и кулинары, которые организовали сотрудничество с национальными и профессиональным и организациями кондитеров.

Уже через два года празднования прошли на международном уровне. Среди стран-участниц была и Беларусь. TUT.BY решили не упустить из виду этот позитивный праздник и сделал подборку самых необычных белорусских тортов.

 

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Теги: Минск
 
 
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20 июля отмечается относительно молодой праздник - Международный день торта. В 2009-м его придумала неформальная общественная организация "Миланский клуб". Туда...

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