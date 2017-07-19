Лопата, пельмени и домофон. Как выглядят самые необычные белорусские торты

20 июля отмечается относительно молодой праздник — Международный день торта. В 2009-м его придумала неформальная общественная организация « Миланский клуб ». Туда входят музыканты и кулинары, которые организовали сотрудничество с национальными и профессиональным и организациями кондитеров.

Уже через два года празднования прошли на международном уровне. Среди стран-участниц была и Беларусь. TUT.BY решили не упустить из виду этот позитивный праздник и сделал подборку самых необычных белорусских тортов.