Нынешний «Славянский базар в Витебске» установил своеобразный рекорд — все концерты в Летнем амфитеатре прошли с аншлагами. Не стало исключением вечером 19 июля и выступление российской группы «Сплин». Рок-концерты под самый занавес фестиваля — хорошая традиция «Базара», их любят и ждут, но они не всегда собирали полный 6-тысячный зал. Питерской команде и ее бессменному лидеру Александру Васильеву это удалось. Самые дешевые билеты на эту программу стоили 20 рублей, а самые дорогие — 45.





На «Сплин» пришли в основном те, кто вырос под его песни и наизусть пропоет «Мое сердце», «Орбит без сахара», «Гандбол», «Выхода нет», «Новые люди» и т.д. А если хочется «ностальжи», то и теперь слушает «Романс»: «И лампа не горит, и врут календари, и если ты давно хотела что-то мне сказать, то говори»…

Это были 1,5 часа самых разных эмоций: драйва, радости и, конечно же, грусти (группа выступает с 1994 года, изменился и сам Васильев, повзрослели и его фанаты, и у многих проносилось в голове: «Да, как молоды мы были!»). В общем, на то он и «Сплин», чтобы разнообразить фестивальное веселье в Витебске ноткой тоски.

















Поклонники «Сплина» сначала тихо сидели на своих местах. Потом начали понемногу подключаться, подпевать и танцевать. В Витебск музыканты привезли программу «Ключ к шифру», но новые песни зрители знали не очень хорошо, поэтому активней становились, когда звучали старые хиты. Васильев благодарил публику за поддержку, но в разговоры особо не вступал, отметив только:

— Хорошо мы с вами спелись!

А еще были красивые лирические вступления, которыми лидер группы «подводил» публику к новым композициям.

















Музыканты лишь раз вышли на бис. Люди просили еще и ждали минут 15, но «Сплин» решил, что хватит.

Кстати, недавно "Яндекс" выяснил , какие российские музыканты больше всего популярны в их родных городах. Так вот, «Сплин» попал в топ-10 самых любимых исполнителей в Петербурге и занял третью позицию после «Кино» и «Ленинграда». При этом он наиболее популярен не на родине, а в Омске.



