МИНСК, 20 июл — Sputnik. Блокбастер британского кинорежиссера Кристофера Нолана "Дюнкерк" вышел в белорусский и мировой прокат в четверг, но уже собрал множество восторженных отзывов.

"Дюнкерк" — первый фильм Нолана, снятый на основе исторических событий. Массовому зрителю режиссер знаком в первую очередь фильмами "Начало", "Интерстеллар" и своим видением истории о Бэтмене, однако теперь Нолан "замахнулся" на военную тематику — и, по мнению многих критиков и зрителей, сделал это прекрасно.

Что за история про Дюнкерк?

Историческая основа нового фильма Кристофера Нолана — реальное событие конца весны и начала лета 1940-го, когда войска союзников пытались "выбить" немецких солдат из Франции и Бельгии.

Так называемая Дюнкеркская операция успешной не была: в итоге более 300 тысяч солдат оказались окружены силами противника — они были буквально в ловушке. Спасти такое количество военных (преимущественно британцев) удалось, однако британская армия в итоге потеряла множество единиц тяжелого вооружения. Но главное — смогла отступить.

Эти события и стали основой фильма "Дюнкерк".

Как снимали "Дюнкерк"?

Бюджет фильма "Дюнкерк" для военных драм с небольшим количеством спецэффектов впечатляет — 150 миллионов долларов. С таким финансированием режиссер Нолан смог по-настоящему разгуляться.

Так, съемки проходили преимущественно не в павильоне, а на искусственном пресном озере в Нидерландах, а для съемок морских боев использовали настоящие эсминцы — без компьютерной графики.

Что интересно, сняли "Дюнкерк" на 65-миллиметровую пленку — сегодня все реже такие блокбастеры снимают не на "цифру".

Мнения кинокритиков

В большинстве своем кинокритики оценили фильм "Дюнкерк" Нолана очень высоко. По мнению многих, картина станет одним из основных претендентов на премию "Оскар" и сможет собрать огромную кассу.

"Называть "Дюнкерк" военным фильмом — заблуждение. На самом деле, картина — глубоко философская. И даже мистическая. Она, по сути, не о том, как опозоренная армия сдается без боя. История — о людях в критической ситуации. Об иронии судьбы. О том, что надо оставаться человеком в любой ситуации. При желании можно разглядеть бездну философских метафор и образов. А потом эта бездна неминуемо посмотрит вам в лицо. А еще этот фильм о том, что в жизни всегда есть место подвигу. Даже когда война проиграна. Можно превратиться в скот и верещать от собственной трусости. А можно стать героем. Так что есть, конечно, в фильме и настоящие подвиги, от которых — аж мурашки бегут по коже", — поделился своим мнением кинокритик Sputnik Лев Рыжков.

Отзывы зрителей о "Дюнкерке"

"Дюнкерк" у зрителей уже также получил восторженные отзывы: так, на сайте Rotten Tomatoes его свежесть оценивают в девять из десяти, а рейтинг на IMDb составляет 9,6 из десяти — такие оценки редко ставят блокбастерам.

Дюнкерк — очень эмоциональный, красивый и напряженный фильм. Нолан превзошел все топовые фильмы о войне. #Dunkirk pic.twitter.com/4mPT7jMO7K — Ланч Хаззы➰ (@XA33A_HA_KOBPE) 20 июля 2017 г.

Восхищены фильмом "Дюнкерк" зрители и в социальных сетях: многие пишут о том, что картина Нолана — один из лучших фильмов о войне всех времен. Все едины во мнении: посмотреть "Дюнкерк" необходимо каждому.