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Музыкант из Канады Sickick записал трек с помощью спиннера
20.07.2017 15:25 — Новости Культуры | Tut.by
Канадский певец и музыкальный продюсер Sickick выложил на своем Youtube-канале
Любопытно, что спиннер еще в 1993 году придумала изобретательница из Флориды Кэтрин Хэттингер. Она рассказала
Но популярным это устройство стало совсем недавно. Зато теперь
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Канадский певец и музыкальный продюсер Sickick выложил на своем youtube-канале SickickMusic песню, записанную с помощью спиннера. Он прикрепил к одной из лопастей игрушки...
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