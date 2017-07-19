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Музыкант из Канады Sickick записал трек с помощью спиннера

20.07.2017 15:25 — Новости Культуры | Tut.by  
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Канадский певец и музыкальный продюсер Sickick выложил на своем Youtube-канале SickickMusic песню, записанную с помощью спиннера. Он прикрепил к одной из лопастей игрушки микросхему со звуком из открытки и записал раскручивающийся спиннер на микрофон. Затем он добавил к треку синтезаторные мелодии и текст своей песни.

Любопытно, что спиннер еще в 1993 году придумала изобретательница из Флориды Кэтрин Хэттингер. Она рассказала The Guardian, что это произошло «ужасным летом», когда она не могла играть с дочерью из-за миастении — заболевания, характеризующегося очень быстрой утомляемостью мышц. Спиннер позволил ей занять ребенка.

Но популярным это устройство стало совсем недавно. Зато теперь появился первый белорусский спиннер. А в Японии кота научили крутить спиннер хвостом.

 
 
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Канадский певец и музыкальный продюсер Sickick выложил на своем youtube-канале SickickMusic песню, записанную с помощью спиннера. Он прикрепил к одной из лопастей игрушки...

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