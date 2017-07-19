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Сергей Безруков собирается сыграть партизана, который спасал белорусских евреев

20.07.2017 16:18 — Новости Культуры | Tut.by  
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Актер Сергей Безруков и его жена, режиссер, сценарист и драматург Анна Матисон представили на питчинге российского Фонда кино проект «Большая земля», посвященный событиям Второй мировой войны на территории Беларуси.


Сергей Безруков. Фото: Игорь Матвеев

Как рассказала Матисон, «это реальная история партизана Николая Киселева, который единственный решился провести выживших евреев, стариков и детей из местечка Долгиново. Он довел всех до советской территории, до Большой Земли. Изначально мы писали эту роль под Сергея Безрукова».

История, о которой рассказала Матисон, произошла летом — осенью 1942 года. Советский партизан Николай Киселев получил приказ обеспечить переход через линию фронта 278 жителей деревни Долгиново Вилейского района (преимущественно евреев). Кроме Киселева группу сопровождали 7 партизан. Отряд дважды натыкался на немецкие засады. После одного из столкновений отряд недосчитал 50 человек, их судьба осталось неизвестной. 218 человек Киселев перевел через линию фронта после 1500-километрового перехода.

Сразу после спасения евреев Киселев был арестован контрразведкой как дезертир (в начале войны он попал в плен, бежал и присоединился к партизанам). Но спасенные евреи заступились за него, и Киселева освободили.

В 2008 году о партизане был снят документальный фильм «Список Киселева».

На питчинге были представлены проекты кинокомпаний, которые претендуют на господдержку. Поэтому конкретные сроки съемок «Большой земли» пока не уточняются.

 
 
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Актер Сергей Безруков и его жена, режиссер, сценарист и драматург Анна Матисон представили на питчинге российского Фонда кино проект "Большая земля", посвященный...

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