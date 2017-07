Спустя 11 лет учитель извинилась перед успешным футболистом за то, что не верила в него

Джулиан Эдельман, игрок в американский футбол, который играет за клуб «Нью-Ингленд Пэтриотс», опубликовал в твиттере письмо, которое написала ему учительница английского языка. 11 лет назад она не верила в успех своего студента и советовала ему ставить «реалистичные цели», а теперь извинилась за язвительные слова. На письмо обратил внимание medialeaks.ru.

set your goals high.

do whatever it takes to achieve them. #motivation pic.twitter.com/1eoaG2yp9w