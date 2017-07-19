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Спустя 11 лет учитель извинилась перед успешным футболистом за то, что не верила в него

20.07.2017 16:54 — Новости Культуры | Tut.by  
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Джулиан Эдельман, игрок в американский футбол, который играет за клуб «Нью-Ингленд Пэтриотс», опубликовал в твиттере письмо, которое написала ему учительница английского языка. 11 лет назад она не верила в успех своего студента и советовала ему ставить «реалистичные цели», а теперь извинилась за язвительные слова. На письмо обратил внимание medialeaks.ru.

«Ты что-то сказал о том, чтобы „попасть в лигу“, а я сказала, что нужно ставить реалистичные цели и что так мало людей становятся профессиональными спортсменами, бла-бла-бла, — написала женщина. — Я не думаю, что это, честно говоря, задело тебя, но когда я оглядываюсь назад, то чувствую себя ужасно. Не потому, что ты доказал, что я ошибалась, а потому, что я высказала неквалифицированное мнение, которое подразумевало, что я презирала твою страсть к игре».

 
 
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Джулиан Эдельман, игрок в американский футбол, который играет за клуб "Нью-Ингленд Пэтриотс", опубликовал в твиттере письмо, которое написала ему учительница...

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