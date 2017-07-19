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Осенью этого года выйдут две новые книги о мире Гарри Поттера

20.07.2017 18:20 — Новости Культуры | Tut.by  
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Осенью 2017 года в Британском издательстве Bloomsbury выйдут две новые книги о мире Гарри Поттера, сообщает The Hollywood Reporter.


Первая из книг «Гарри Поттер: История магии — книга выставки» расскажет об истории школы волшебства Хогвартс и о тех предметах, которые там изучают. В книгу войдут комментарии от историков, в которых показана связь между артефактами мира Гарри Поттера и старыми сказками и легендами.

В книге «Гарри Поттер: Путешествие сквозь историю магии» расскажет о древнем колдовстве и алхимии. «Узнайте, как создавался философский камень, сварите зелье собственными руками, раскройте всю правду о мантии-невидимке», — говорится в анонсе книги.

Выпуск книг приурочен к выставке в честь 20-летия выхода книги «Гарри Поттер и философский камень», опубликованной Джоан Роулинг в 1997 году. Уточним, что сама писательница не принимала участия в создании новых произведений.

 
 
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Осенью 2017 года в Британском издательстве Bloomsbury выйдут две новые книги о мире Гарри Поттера, сообщает The Hollywood Reporter.

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