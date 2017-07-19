Тело Сальвадора Дали эксгумируют, чтобы установить отцовство

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Тело сюрреалиста Сальвадора Дали будет эксгумировано сегодня вечером, согласно решению суда, удовлетворившего иск "прорицательницы", которая утверждает, что великий художник — ее кровный отец.

Пилар Абель Мартинес утверждает, что у ее матери якобы была тайная связь с художником в Порт-Лигат, где та работала в доме одной из местных семей. По словам Пилар, впервые она услышала о том, что является незаконнорожденный дочерью Дали, от матери официального отца.

В 2015 году женщина подала первый иск на установление отцовства, лишь в июне 2017 года суд встал на сторону Пилар. Если экспертиза докажет, что Дали ее биологический отец, женщина сможет претендовать на его фамилию и авторские права. Сама Абель находится в плачевном финансовом состоянии, у нее нет средств, чтобы расплатиться с адвокатом.

Великий художник покоится в Фигерасе в склепе под каменной плитой, которая весит тонну. Чтобы открыть гроб, надо вести ремонтные работы. Изначально предполагалось, что процесс эксгумации начнет в 9 утра четверга, но суд согласился перенести начало работ на вечер — в это время музей будет закрыт для посещения.

Таким образом, работы начнутся сегодня в 20:00 по местному времени и должны завершиться к утру пятницы. Когда могут стать известный результаты анализа ДНК, не известно. У утру пятницы тело художника уже будет на месте.

Пилар Абель Мартинес в течение восьми лет вела программу на местном телевидении Жироны — женщина под псевдонимом "Жасмин" давала предсказания о будущем телезрителям.