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В Испании нашли три украденные картины одного из самых дорогих художников ХХ века

20.07.2017 20:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Полиция Испании нашла три из пяти картин Фрэнсиса Бэкона, которые были украдены в июле 2015 года. Какие именно работы найдены и где их удалось обнаружить, полиция не сообщает, пишет BBC.

Пять картин британского экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона общей стоимостью 30 миллионов евро были похищены из частного дома его друга в Мадриде.

El Pais отмечал, что преступление произошло в хорошо охраняемом фешенебельном районе столицы, сам дом располагается рядом со зданием сената Испании. Воры воспользовались отсутствием хозяев в доме, при этом ни портье, ни соседи ничего не заметили.

Камеры видеонаблюдения в доме отсутствовали, а сигнализацию преступники смогли заблокировать. Помимо картин воры вынесли и другие ценности.

Фрэнсис Бэкон, умерший в 1992 году в возрасте 82 лет, — один из самых дорогих художников XX века. В 2013 году его картина «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда» стала самым дорогим произведением искусства, когда-либо проданным на аукционе. На торгах в Нью-Йорке за нее заплатили 142 миллиона долларов.

 
 
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Полиция Испании нашла три из пяти картин Фрэнсиса Бэкона, которые были украдены в июле 2015 года. Какие именно работы найдены и где их удалось обнаружить, полиция не...

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