В Испании нашли три украденные картины одного из самых дорогих художников ХХ века

Полиция Испании нашла три из пяти картин Фрэнсиса Бэкона, которые были украдены в июле 2015 года. Какие именно работы найдены и где их удалось обнаружить, полиция не сообщает, пишет BBC.

