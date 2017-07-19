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вокалист Linkin Park Честер Беннингтон найден мертвым в доме в Лос-Анджелесе
20.07.2017 21:31 — Новости Культуры | Tut.by
41-летнего вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтон нашли мертвым в доме в Лос-анджелесе, сообщает таблоид
По данным ресурса, музыкант был найден повешенным, однако официального подтверждения информации пока нет.
Полиция обнаружила его тело 20 июля утром. У музыканта осталось 6 детей от двух браков.
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По данным СМИ, Беннингтон повесился.
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