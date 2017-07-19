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вокалист Linkin Park Честер Беннингтон найден мертвым в доме в Лос-Анджелесе

20.07.2017 21:31 — Новости Культуры | Tut.by  
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41-летнего вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтон нашли мертвым в доме в Лос-анджелесе, сообщает таблоид TMZ.


Честер Беннингтон. Фото: Reuters

По данным ресурса, музыкант был найден повешенным, однако официального подтверждения информации пока нет.

Полиция обнаружила его тело 20 июля утром. У музыканта осталось 6 детей от двух браков.

 
 
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