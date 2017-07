Linkin Park: пять самых популярных клипов группы

Солист группы Linkin Park был найден в четверг повешенным в своем доме в Лос-Анжелесе. Артисту был всего 41 год, однако он успел оставить после себя заметное музыкальное наследие: его группу слушали миллионы людей по всему миру на протяжении почти 20 лет. Sputnik предлагает вспомнить пять самых просматриваемых клипов группы Linkin Park.

Numb

Главный хит группы из второго альбома, который назывался Meteora и вышел в 2003 году. Композиция дважды признавалась разными изданиями лучшей песней года — в 2003 и 2004, саму же ее множество раз перепевали. Официальный ролик на песню Numb собрал на YouTube более 500 миллионов просмотров.

In The End

Песня из первого альбома группы, вышедшего в 2000 году. Клип получал награду MTV как лучший музыкальный ролик, а многие критики обратили внимание на Linkin Park именно благодаря этой композиции, посвященной неудаче человека.

New Divide

Песня была специально записана для фильма "Трансформеры: Месть падших", однако имела успех не только среди фанатов фантастических фильмов. В чартах New Divide стартовала с самых высоких мест и долго держалась в списке самых популярных песен Linkin Park.

What I've Done

Композиция звучала в первых "Трансформерах", однако была выпущена до фильма: What I've Done вошла в список песен альбома 2007 года Minutes to Midnight. У самого сингла — мультиплатиновый статус, а у клипа на него более 250 миллионов просмотров только на официальном канале группы.

Castle of Glass

Сингл из вышедшего в 2012 году альбома Living Things, Castle of Glass во многом стал для группы необычным: в нем используются кантри- и фолк-мотивы, соединенные с электроникой. Трогательный клип на композицию собрал более 200 миллионов просмотров.

Всего по состоянию на 20 июля у группы Linkin Park только официально продано свыше 60 миллионов записей, а количество просмотров их клипов на YouTube достигает 3,8 миллиарда — все это говорит о неподдельной любви фанатов к группе и ее солисту Честеру Беннингтону.