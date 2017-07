Выпущенный в день смерти солиста Linkin Park клип набрал 2 млн просмотров за десять часов

Новое музыкальное видео Linkin Park на песню Talking to Myself, размещенное на официальном канале группы в Youtube в четверг, 20 июля, в день смерти солиста Честера Беннингтона, за десять часов набрало более 2 млн просмотров.

Как пишет журнал Billboard , презентация музыкального видео состоялась незадолго до появления сообщений о смерти солиста группы.

Talking to Myself — композиция с седьмого студийного альбома Linkin Park под названием One More Light, релиз которого состоялся 19 мая 2017 года. Видео содержит фрагменты выступлений группы в рамках европейских гастролей.

20 июля 41-летнего вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона нашли мертвым в частном доме в пригороде Лос-Анджелеса. Он покончил жизнь самоубийством.



Честер Беннигтон. Фото: Reuters

Группа Linkin Park, исполняющая музыку в стиле альтернативный метал, была основана в 1996 году. Linkin Park не раз получал музыкальные награды: дважды был удостоен Grammy, имеет четыре награды как лучшая альтернативная группа США по версии American Music Awards. Успех пришел к коллективу после выпущенного в 2000 году альбома Hybrid Theory, который разошелся тиражом более чем 30 млн экземпляров. Всего группа выпустила 7 студийных альбомов.

Последний концерт группы Linkin Park прошел в конце августа 2015 года в «Минск-Арена». Концерт прошел с большим успехом, поклонники остались довольны. Фананты так ждали своих кумиров, что даже записали для Беннигтона экскурсию по Минску.