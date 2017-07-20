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Выпущенный в день смерти солиста Linkin Park клип набрал 2 млн просмотров за десять часов
21.07.2017 06:47 — Новости Культуры | Tut.by
Новое музыкальное видео Linkin Park на песню Talking to Myself, размещенное на официальном канале группы в Youtube в четверг, 20 июля, в день смерти солиста Честера Беннингтона, за десять часов набрало более 2 млн просмотров.
Как пишет журнал
Talking to Myself — композиция с седьмого студийного альбома Linkin Park под названием One More Light, релиз которого состоялся 19 мая 2017 года. Видео содержит фрагменты выступлений группы в рамках европейских гастролей.
20 июля 41-летнего вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона нашли мертвым в частном доме в пригороде Лос-Анджелеса. Он покончил жизнь самоубийством.
Группа Linkin Park, исполняющая музыку в стиле альтернативный метал, была основана в 1996 году. Linkin Park не раз получал музыкальные награды: дважды был удостоен Grammy, имеет четыре награды как лучшая альтернативная группа США по версии American Music Awards. Успех пришел к коллективу после выпущенного в 2000 году альбома Hybrid Theory, который разошелся тиражом более чем 30 млн экземпляров. Всего группа выпустила 7 студийных альбомов.
Последний концерт группы Linkin Park прошел в конце августа 2015 года в «Минск-Арена».
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Talking to Myself - композиция с седьмого студийного альбома Linkin Park под названием One More Light, релиз которого состоялся 19 мая 2017 года. Видео содержит фрагменты выступлений...
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