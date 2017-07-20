У Ратуши в Минске построят Эйфелеву башню

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Концерт классической французской музыки, посвященный 25-летию со дня установления французско-белорусских дипломатических отношений пройдет в субботу вечером в Минске. Специально для этого рядом с Ратушей будет установлена копия Эйфелевой башни. Каждый желающий сможет не только насладиться классической музыкой, но почувствовать себя немного во Франции.



© Фото: предоставлено организатрами Традиционно классические концерты у Ратуши собирают множество минчан

Окунуться в великолепие французской музыки зрителям помогут лучшие мастера искусств Беларуси, а также приглашенный гость из Франции — баритон Оливье Этт. Минчане и гости столицы смогут насладиться сольными, ансамблевыми и оркестровыми произведения композиторов, являющихся гордостью французской нации. Музыка разных эпох будет звучать на сцене: Жан-Филипп Рамо, Габриэль Форе, Клод Дебюсси — их произведения по праву считаются шедеврами мировой музыкальной культуры.

Организаторы мероприятия призывают всех выкладывать селфи с мероприятия в соцсети и за лучшие из них обещают участие в фотовыставке, которая будет организована по окончании проекта в августе.