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У Ратуши в Минске построят Эйфелеву башню

21.07.2017 09:32 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июл — Sputnik. Концерт классической французской музыки, посвященный 25-летию со дня установления французско-белорусских дипломатических отношений пройдет в субботу вечером в Минске. Специально для этого рядом с Ратушей будет установлена копия Эйфелевой башни. Каждый желающий сможет не только насладиться классической музыкой, но почувствовать себя немного во Франции.

У Ратуши в Минске построят Эйфелеву башню
© Фото: предоставлено организатрами
Традиционно классические концерты у Ратуши собирают множество минчан

Окунуться в великолепие французской музыки зрителям помогут лучшие мастера искусств Беларуси, а также приглашенный гость из Франции — баритон Оливье Этт. Минчане и гости столицы смогут насладиться сольными, ансамблевыми и оркестровыми произведения композиторов, являющихся гордостью французской нации. Музыка разных эпох будет звучать на сцене: Жан-Филипп Рамо, Габриэль Форе, Клод Дебюсси — их произведения по праву считаются шедеврами мировой музыкальной культуры.

Организаторы мероприятия призывают всех выкладывать селфи с мероприятия в соцсети и за лучшие из них обещают участие в фотовыставке, которая будет организована по окончании проекта в августе.

 
Теги: Минск
 
 
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22 июля у минской Ратуши пройдет концерт классической французской музыки под под названием "Tour de Classique".

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