В Витебске китайцы сыграли свадьбу в белорусских народных традициях

Для пары из Китая устроили белорусскую свадьбу по народным обычаям и традициям. Необычную церемонию для Яна Лимина и и его избранницы Гао Либин провели в Художественном музее.





Ян — выпускник худграфа ВГУ имени Машерова. После окончания учебы не разорвал связь с родным вузом, а наоборот — популяризирует нашу культуру в Поднебесной. Благодаря его инициативе при университете появилась летняя школа для китайских студентов, которые хотят изучить русский язык и больше узнать о Беларуси.

Белорусской культурой молодой человек увлек и свою невесту. Гао работает диктором на китайском телевидении. Она впервые приехала в нашу страну, и ей здесь очень понравилось. Девушка с удовольствием поддержала будущего мужа в желании сыграть белорусскую свадьбу.

Церемонию провели в Художественном музее не случайно. Заведующая этим учреждением культуры Ольга Окуневич рассказала, что здесь прошла первая выставка Яна Лимина. Творчество молодого художника радушно приняли и оценили витебские коллеги. Они вместе со студентами из Китая стали гостями необычного торжества.

Организовали обряд по всем национальным традициям сотрудники Лиозненского Дома культуры. Они же поясняли иностранцам значение каждого обрядового действия. Для Яна и Гао нашли свадебные наряды, максимально приближенные к аутентичным костюмам столетней давности.





Как и полагается, жених и невеста готовились к свадьбе порознь. Чтобы повести невесту под венец, Лимин вместе со сватом выкупили ее у подружек, расплатиться жениху пришлось и за то, чтобы получить настоящую избранницу, а не «подсадную» девушку.

Заполучив любимую, жених перенес ее через ручник, который затем закрыли на замок, а руки молодых соединили еще одним, связав тем самым их судьбы навсегда. Молодоженов осыпали зерном в знак благополучия и вручили ароматный каравай. Но вопреки современным веяниям его не стали кусать или разламывать, выясняя, кто будет главным в новоиспеченной семье. Оказывается, свадебный хлеб наши предки делили поровну между всеми гостями праздника.









Яна и Гао усадили за свадебный стол на «кожух», чтобы семейная жизнь была в достатке. После этого гости начали их «наделять», вручая символичные подарки — чтобы на молодую жену не заглядывались другие мужчины, а муж был верен только своей супруге. Но самый эмоциональный отклик у китайской части гостей нашло пожелание о рождении первенца-сына. Особенно дружно молодежь из Поднебесной кричала «Горько!», чтобы вызвать сладкий дождь из конфет.

Молодожены поделились, что и они сами, и их гости остались в полном восторге от белорусской свадьбы. Осенью этого года Ян и Гао по-настоящему поженятся согласно национальным китайским традициям.



