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Собаки, ежики, коты и попугаи. Первые претенденты на победу в конкурсе "Наши милые животные"

21.07.2017 10:35 — Новости Культуры | Tut.by  
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Неделю спустя после объявления конкурса «Наши милые животные» TUT.BY публикует первую подборку видео претендентов на победу и денежный приз. Герои сегодняшних роликов — домашние собаки, кошки, попугаи, шиншиллы и даже ежики. Смотрите и голосуйте!

Наталья Тележевич и ее русский длинношерстный тойтерьер, семилетняя Бьянка, которую оставили с родственниками на время путешествия. А уж они в свою очередь уговаривали собачку поесть.

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

Надежда и ее шотландский вислоухий кот Амур, который вырос с двумя детьми в семье и научился есть с ложечки детский творожок.


 

Женя Потороча и его пухлая шиншилла Арбузик. Питомец, как и все домочадцы любит кофе, но не пить, а нюхать, и все время норовит его попробовать


 

Галина Симанович и собака Дюша, которая требует игрушку, спрятанную между диваном и стеной.

 

IceDeN и его питомец Лекса, он же кот, который играет в собачью игру «Принеси».

 

Владимир Петрович и его собаки Пуша и Нора и их встреча с ежом.

 

Марина Валько и ее Арчи-попугай-какарик. Он точно знает, что самое вкусное в клубнике.

 

Виктор Грицук и его чихуахуа

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

Голосование за участников первой недели начинается с момента публикации этой новости. Форма для голосования размещена ниже. Результаты первого голосования будут зафиксированы в 9.00 в понедельник, 24 июля.

Ролики, которые редакция получит к следующей пятнице, примут участие во втором промежуточном отборе.

Коротко об условиях

Напоминаем, что принять участие в конкурсе может каждый. Для этого достаточно снять видео про вашего питомца или случайного встречного четвероногого или пернатого и прислать это видео нам. Адрес для корреспонденции media@tutby.com. В теме письма укажите «Наши милые животные». Видео может быть отдельным записанным фрагментом или смонтированным роликом, но записанным специально для конкурса. Его можно снять на мобильный телефон, планшет, фото- или видеокамеру.

Ролик можно прислать как приложением к письму, так и ссылкой на любой видеохостинг или файлообменник (срок хранения файлов должен быть не меньше месяца с момента отправки).

В письме укажите ваши имя и фамилию, а также контактный телефон. Кроме того, сопроводите ролик небольшим описанием вашего питомца и действия, запечатленного в видео.

Сроки проведения

Работы на конкурс принимаются до 24 августа включительно. Каждую неделю по пятницам на портале TUT.BY будут публиковаться ролики, которые редакция сочтет потенциальными претендентами на главный приз. Внизу публикации будут размещены формы для промежуточного голосования. Редакция оставляет за собой право отбирать видеоистории и публиковать самые интересные.

В первую неделю сентября (с 4 по 7 сентября) состоится итоговое голосование, в котором примут участие ролики — победители промежуточных этапов. 8 сентября будет объявлено имя победителя. Он получит денежный приз в размере 100 рублей (приз нужно будет забрать самостоятельно).

ОПРОС

"Наши милые животные". Первый тур конкурса

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Неделю спустя после объявления конкурса "Наши милые животные" TUT.BY публикует первую подборку видео претендентов на победу и денежный приз. Герои сегодняшних...

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