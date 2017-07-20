Премьера, танцы и закрытие театрального сезона. Куда пойти в Гродно в выходные

В эти выходные гродненцы могут увидеть последние спектакли этого сезона, в том числе премьеру в театре кукол, посвященную 500-летию библии Скорины. Любителей музыки ждут концерты: как на свежем воздухе, так и в помещении.
Презентация новой книги Валентина Дубатовки «Чужы»
Где: Дом паломника, ул. Академическая, 2/2 (актовый зал, 2 этаж)
Когда: 21 июля, 18.00
В издательстве «Кнігазбор» вышла третья книга гродненского мецената и председателя областного отделения Союза белорусских писателей Валентина Дубатовки. Сборник прозы называется «Чужы» и в его центре — повесть о жизни в Беларуси в 1930−50-е годы.
«Свободная пара» — семейная комедия в двух действиях. Герой пьесы — инженер Мамбретти предлагает своей жене Антонии оживить наскучивший брак и сделать его «свободным», без взаимных уверений в верности и любви. По его мнению, только так можно сохранить честные и долгие супружеские отношения. Жена все понимает и соглашается, причем с выгодой для себя.
На территории Коложского парка за звание лучшего поборются спортсмены из Беларуси, Польши и России. Подтвердить присутствие и получить собственный номер можно 21 июля или в день соревнований, 22 июля. После открытия и напутственных слов под руководством инструкторов из Федерации Скандинавской ходьбы участники проведут совместную разминку. Показать свои силы можно на дистанциях в пять и десять километров. По итогам прохождения трассы победители будут награждены памятными призами.
Концерт у фонтана
Где: парк Жилибера
Когда: 22 июля, 14.00−15.00
В рамках проекта «Мероприятие выходного дня» гродненские музыканты и вокалисты выступят у фонтана в городском парке.
Спектакль «Охота на крыс»
Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35
Когда: 22 июля, 19.00
Австрийская пьеса на белорусском языке, жанр которой в театре определили как «танго без антракта». «Эту пьесу не надо смотреть до 16 лет, так как еще непонятно. И не надо смотреть после 50, потому что уже непонятно. Речь идет о том, как решиться преодолеть свое личное пространство. На самом деле это очень трудно», — говорит режиссер Геннадий Мушперт.
Премьера спектакля «Камедыя Юдзіфі»
Где: театр кукол, ул. Дзержинского, 1/1
Когда: 22 июля, 19.00
Новый спектакль в гродненских «ляльках» поставлен к 500-летию белорусского книгопечатания, а основой для пьесы Сергея Ковалева стал перевод Франциском Скориной ветхозаветной Книги Юдифь. С покупкой билетов стоит поспешить — их почти не осталось.
Иван Почивалов и «Прощай, привычка» в «Портале»
Где: тайм-кафе «Портал», ул. Большая Троицкая, 31
Когда: 22 июля, 20.00
Известные гродненские музыканты выступят вместе в уютном антикафе.
Закрытие сезона в театре кукол
Где: театр кукол, ул. Дзержинского, 1/1
Когда: 23 июля, 11.30
На закрытии 36-го театрального сезона детей ждет морское путешествие, знакомство с куклами, фото, розыгрыши и отличное летнее настроение. Провожать кукол в отпуск начнут на летней площадке, после чего в театре пройдет спектакль «Кошкин дом».
Неформальные вечера белорусских народных танцев проходят каждое воскресенье в самом известном дворе старого Гродно — у галереи «Крыга». Вас ждет живое звучание традиционных инструментов и никакой сцены или жестко заданной программы. Тут будут рады всем.
Новый спектакль гродненского театра — это проблемная пьеса-предупреждение, поставленная по мотивам одноименного научно-фантастического романа-антиутопии Рэя Брэдбери. В романе описывается общество, которое опирается на массовую культуру и потребительское мышление, в котором все книги, заставляющие задумываться о жизни, подлежат сожжению, хранение книг является преступлением, а люди, способные критически мыслить, оказываются вне закона.
Закрытие сезона в театре кукол по-взрослому
Где: летняя площадка театра кукол (возле кафе «Шекспир»), ул. Дзержинского, 1/1
Когда: 23 июля, 19.30
В программе: cover band «LifeTime» и DJ Vova. Ведущий — актер Александр Енджеевский.
Концерт «Воскресенье у дворца»
Где: пл. Советская
Когда: 23 июля, 19.00−20.30
На очередном концерте из серии музыкально-туристического сезона «Воскресенье у дворца» выступят лучшие исполнители Гродно в жанре авторской песни и современного городского романса. Программа «Шансон-воскресенье у дворца» — это акустические инструменты, настоящий живой звук, встреча с талантливыми гродненскими авторами-исполнителями, песни от души и для души о любви, родном городе, родителях, мужском характере, СССР и многом другом.
Комментарии