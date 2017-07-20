Премьера, танцы и закрытие театрального сезона. Куда пойти в Гродно в выходные

В эти выходные гродненцы могут увидеть последние спектакли этого сезона, в том числе премьеру в театре кукол, посвященную 500-летию библии Скорины. Любителей музыки ждут концерты: как на свежем воздухе, так и в помещении.

Презентация новой книги Валентина Дубатовки «Чужы»

Где: Дом паломника, ул. Академическая, 2/2 (актовый зал, 2 этаж) Когда: 21 июля, 18.00

В издательстве «Кнігазбор» вышла третья книга гродненского мецената и председателя областного отделения Союза белорусских писателей Валентина Дубатовки. Сборник прозы называется «Чужы» и в его центре — повесть о жизни в Беларуси в 1930−50-е годы.



Фото: pokrovgrodno.org

Где: галерея «У Майстра», ул. Кирова, 8 Когда: 21 июля, 18.30

На вечер приглашает галерея «У Майстра» и университетская студия эстрадного вокала «Уни-song».

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 21 июля, 19.00

«Свободная пара» — семейная комедия в двух действиях. Герой пьесы — инженер Мамбретти предлагает своей жене Антонии оживить наскучивший брак и сделать его «свободным», без взаимных уверений в верности и любви. По его мнению, только так можно сохранить честные и долгие супружеские отношения. Жена все понимает и соглашается, причем с выгодой для себя.

Автор пьесы — нобелевский лауреат Дарио Фо.



Фото: drama.grodno.by

Где: Коложский парк Когда: 22 июля, 8.00−15.30

На территории Коложского парка за звание лучшего поборются спортсмены из Беларуси, Польши и России. Подтвердить присутствие и получить собственный номер можно 21 июля или в день соревнований, 22 июля. После открытия и напутственных слов под руководством инструкторов из Федерации Скандинавской ходьбы участники проведут совместную разминку. Показать свои силы можно на дистанциях в пять и десять километров. По итогам прохождения трассы победители будут награждены памятными призами.





Концерт у фонтана

Где: парк Жилибера Когда: 22 июля, 14.00−15.00

В рамках проекта «Мероприятие выходного дня» гродненские музыканты и вокалисты выступят у фонтана в городском парке.





Спектакль «Охота на крыс»

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 22 июля, 19.00

Австрийская пьеса на белорусском языке, жанр которой в театре определили как «танго без антракта». «Эту пьесу не надо смотреть до 16 лет, так как еще непонятно. И не надо смотреть после 50, потому что уже непонятно. Речь идет о том, как решиться преодолеть свое личное пространство. На самом деле это очень трудно», — говорит режиссер Геннадий Мушперт.





Премьера спектакля «Камедыя Юдзіфі»

Где: театр кукол, ул. Дзержинского, 1/1 Когда: 22 июля, 19.00

Новый спектакль в гродненских «ляльках» поставлен к 500-летию белорусского книгопечатания, а основой для пьесы Сергея Ковалева стал перевод Франциском Скориной ветхозаветной Книги Юдифь. С покупкой билетов стоит поспешить — их почти не осталось.



Фото: grodno24.com

Иван Почивалов и «Прощай, привычка» в «Портале»

Где: тайм-кафе «Портал», ул. Большая Троицкая, 31 Когда: 22 июля, 20.00

Известные гродненские музыканты выступят вместе в уютном антикафе.

Закрытие сезона в театре кукол

Где: театр кукол, ул. Дзержинского, 1/1 Когда: 23 июля, 11.30

На закрытии 36-го театрального сезона детей ждет морское путешествие, знакомство с куклами, фото, розыгрыши и отличное летнее настроение. Провожать кукол в отпуск начнут на летней площадке, после чего в театре пройдет спектакль «Кошкин дом».



Фото: grodnolyalka.by

Где: дворик у галереи «Крыга», ул. Советская, 3 Когда: 23 июля, 19.00

Неформальные вечера белорусских народных танцев проходят каждое воскресенье в самом известном дворе старого Гродно — у галереи «Крыга». Вас ждет живое звучание традиционных инструментов и никакой сцены или жестко заданной программы. Тут будут рады всем.





Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 23 июля, 19.00

Новый спектакль гродненского театра — это проблемная пьеса-предупреждение, поставленная по мотивам одноименного научно-фантастического романа-антиутопии Рэя Брэдбери. В романе описывается общество, которое опирается на массовую культуру и потребительское мышление, в котором все книги, заставляющие задумываться о жизни, подлежат сожжению, хранение книг является преступлением, а люди, способные критически мыслить, оказываются вне закона.



Фото: drama.grodno.by

Закрытие сезона в театре кукол по-взрослому

Где: летняя площадка театра кукол (возле кафе «Шекспир»), ул. Дзержинского, 1/1 Когда: 23 июля, 19.30

В программе: cover band «LifeTime» и DJ Vova. Ведущий — актер Александр Енджеевский.

Концерт «Воскресенье у дворца»

Где: пл. Советская Когда: 23 июля, 19.00−20.30

На очередном концерте из серии музыкально-туристического сезона «Воскресенье у дворца» выступят лучшие исполнители Гродно в жанре авторской песни и современного городского романса. Программа «Шансон-воскресенье у дворца» — это акустические инструменты, настоящий живой звук, встреча с талантливыми гродненскими авторами-исполнителями, песни от души и для души о любви, родном городе, родителях, мужском характере, СССР и многом другом.