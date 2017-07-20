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"Рок за Бобров" решил не создавать дом культуры имени Linkin Park

21.07.2017 12:13 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июл — Sputnik. Зона под названием "дом культуры имени Linkin Park" на рок-фестивале "Рок за Бобров" организована не будет, сообщили Sputnik менеджеры мероприятия.

"Рок за Бобров" решил не создавать дом культуры имени Linkin Park
© REUTERS Steve Marcus/File Photo
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На аэродроме "Боровая" 22 июля состоится ежегодный музыкальный фестиваль "Рок за Бобров", билеты на мероприятие уже купили 12 тысяч человек.

Среди площадок на фестивале организаторы хотели создать и "дом культуры имени Linkin Park", однако после сообщения о смерти фронтмена коллектива Честера Беннингтона от этой идеи отказались.

В остальном программа фестиваля не претерпит изменений, будут созданы трасса AC/DC, стена Цоя и переход The Beatles.

На сцене "Рок за Бобров" в субботу выступят "Сплин", "Чайф", "Каста", "Дай Дарогу!", Anacondaz, NaviBand, Свен Фредриксон, The Stokes и Brutto&Lyapis.

 
Теги: Минск
 
 
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После смерти фронтмена группы Linkin Park Честера Беннингтона организаторы минского фестиваля решили не создавать отдельную площадку в честь коллектива.

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