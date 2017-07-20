МИНСК, 21 июл — Sputnik. Зона под названием "дом культуры имени Linkin Park" на рок-фестивале "Рок за Бобров" организована не будет, сообщили Sputnik менеджеры мероприятия.



© REUTERS Steve Marcus/File Photo СМИ сообщили о самоубийстве солиста Linkin Park

На аэродроме "Боровая" 22 июля состоится ежегодный музыкальный фестиваль "Рок за Бобров", билеты на мероприятие уже купили 12 тысяч человек.

Среди площадок на фестивале организаторы хотели создать и "дом культуры имени Linkin Park", однако после сообщения о смерти фронтмена коллектива Честера Беннингтона от этой идеи отказались.

В остальном программа фестиваля не претерпит изменений, будут созданы трасса AC/DC, стена Цоя и переход The Beatles.

На сцене "Рок за Бобров" в субботу выступят "Сплин", "Чайф", "Каста", "Дай Дарогу!", Anacondaz, NaviBand, Свен Фредриксон, The Stokes и Brutto&Lyapis.