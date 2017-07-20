«Игра престолов» — фантастический мир. Однако многие места поклонники сериала на самом деле могут посетить — и в седьмом сезоне их список пополнился. Вашему вниманию — абсолютно реальный обзор для тех, кто планирует путешествие.

Страна Басков, Испания



Фото: flickr.com

В сериале становится… местом действия седьмого сезона, в том числе с участием Дейенерис Таргариен и Тириона Ланнистера. Съемки проходили осенью 2016 года, очевидно, для того, чтобы запечатлеть бурную прохладную атмосферу. Если конкретно, то можно будет увидеть часовню Сан-Хуан-де-Гастелугаче, расположенную в очень живописном месте — на крошечном скалистом островке под Бермео (здесь вид с острова на материковую часть). Помимо этого, необычная, доисторическая формация морских осадочных горных пород под названием «флиш» на пляже Итсурун в Сумайя.

Это место известно как… одно из пока наименее облюбованных туристами уголков Испании. И дело не в недостатке красоты, ведь атлантическое побережье и расположенная за ним местность между Сантандером и границей Франции «предлагают» первозданную природу, а также сложную культуру — то городские виды, то деревенские пейзажи — и, кроме того, это мечта гурманов благодаря изысканной кухне и традиционному пинчо.

Тот, кто сюда приедет, сможет открыть для себя города региона: Бильбао (музей Гуггенхайма) и Сан-Себастьян (Культурная столица Европы 2016). Чтобы спокойно исследовать множество граней небольшого региона, достаточно нескольких дней.

Касерес, Эстремадура, Испания



Фото: flickr.com

В сериале впервые появится… в седьмом сезоне. Одна из снятых здесь в декабре сцен, если верить блогам поклонников, — это парад в Королевской Гавани. Сообщалось также о сцене битвы на фоне потрясающего пейзажа.

Это место известно также… как объект мирового культурного наследия ЮНЕСКО. По крайней мере, старая часть города Касереса. Ее архитектура полна следов средневековых сражений между христианами и маврами, то есть вполне похоже на арену эпической вражды в «Игре престолов».

А Лос-Барруэкос — природный парк, известный своим скудным пейзажем, на его обширной территории разбросаны огромные гранитные скалы.

Тот, кто сюда приедет, может исследовать регион Эстремадура, который, будучи родиной исторических фигур, таких как Фернандо Кортес и Франсиско Писарро, называют также «страной завоевателей». Кроме того, можно поехать дальше на юг, чтобы лучше познакомиться с местами, встречающимися в «Игре престолов». Ведь в Андалузии есть и другие съемочные площадки сериала.

Сады Алькасара и дворец в Севилье, Испания



Фото: flickr.com

В сериале они предстают… как Водные сады на полуострове Дорн, на крайнем юге Вестероса. С точки зрения пейзажа — абсолютная противоположность территорий по ту сторону Стены, в сериале — как будто реальность.

Это место известно также… как объект мирового культурного наследия ЮНЕСКО и один из древнейших действующих дворцов в мире. Крайне изменчивая история севильского Алькасара — сначала он был фортом мавров, позже — резиденцией католических королей — привела к тому, что его архитектура очень своеобразна и полна следов влияния Востока. В XVI веке Карл V велел заложить здесь пышные сады.

Тот, кто сюда приезжает, находится недалеко от Осуны, где расположена арена для боя быков. Эту местность, расположенную в 80 км к югу от Севильи, можно увидеть в пятом сезоне, в одной из самых дорогостоящих сцен в целом. Еще более, чем Осуна, известен мост под Кордовой. Сооружение римских времен также стало местом съемок сцен на реке Зеленый Зубец.

В целом испанские регионы приобретают все большее значение. Например, в шестом сезона на сцену вышли город Жирона, замок Пеньискола в Валенсии или горы Альгамилла под Альмерией — последние можно увидеть и в «Исходе» Ридли Скотта.

Другие страны также предлагают потрясающие декорации — особенно на Крайнем Севере.

Ватнайекюдль, Исландия



Фото: flickr.com

В сериале предстает… как внушающая ужас империя по ту сторону Стены. Там, на севере Вестероса, где господствует вечная зима, живут существа, мысль о которых наводит страх на других обитателей мира «Игры престолов». Конечно, если не считать температуру.

Это место известно также… как действительно ледяная территория, а именно — как самый крупный глетчер Исландии, не считая Заполярья, то есть крупнейший глетчер Европы. Толщина льда Ватнайекюдля (по исландски «водный глетчер») местами доходит до километра. «Морозостойкие» туристы могут найти больше информации об экскурсиях и кемпинге на сайте Национального парка.

Тот, кто сюда приедет, может, например, совершить вылазку в Национальный парк Тингветлир. В четвертом сезоне он стал декорацией безумных блужданий Арьи Старк и Сандора Клигана. Пещера Грьотагья на северо-востоке острова, в которой находят убежище Джон Сноу и Игритт в третьем сезоне, мало что может предложить путешественникам: она, правда, по-прежнему считается достойным посещения местом, но купаться здесь не принято с 1970-х годов.

Айт-Бен-Хадду, Марокко



Фото: flickr.com

В сериале город предстал… в роли сразу двух значимых мест начала саги: вольного города Пентос, чье население любит искусство и музыку, и «желтого города» Юнкай. В Пентосе некоторое время — до свадьбы с кхалом Дрого — живет Дейенерис Таргариен; позже она освобождает рабов Юнкая.

Это место известно также… как декорация многих других ярких историй. Здесь Дэвид Лин (David Lean) снимал сцены фильма «Лоуренс Аравийский». На протяжении многих десятилетий городу в пустыне отдавали предпочтение, когда снимались фильмы на библейские темы — от картины «Содом и Гоморра» (1962) до фильма Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа» (1988).

Тот, кто сюда приедет, найдет в Марокко и другие места, связанные с «Игрой престолов». Киностудии Atlas в Уарзазате известны как «Уалливуд», здесь снимались пилотные эпизоды первого сезона. Город Эс-Сувейра — когда-то оплот хиппи — известен поклонникам как город рабов Астапор. В действительности это очень мирная местность.

Замок Дун, Шотландия



Фото: flickr.com

В сериале предстал как… замок Винтерфелл на севере Вестероса. В «Игре престолов» «возраст» Винтерфелла составляет впечатляющие 8 тысяч лет.

Это место известно также… как не очень древний замок Шотландии. Но все же история у него многовековая: замок был построен в XIII веке: все-таки ему 800 лет. Туристы могут осмотреть его круглый год. Так же, как и в Марокко, поклонники «Игры престолов» не могут считать местность только «своей»: в замке уже снимались ставшие классикой «Айвенго» с Элизабет Тейлор и менее мелодраматичный «Монти Пайтон и Священный Грааль».

Тот, кто сюда приезжает, начинает искать в Шотландии и другие места, связанные с «Игрой престолов». Для этого поклонникам придется отправиться дальше, на соседний остров, точнее говоря, в Северную Ирландию, поскольку она — после всех сезонов — точно приобрела репутацию съемочной площадки. Страна рекламирует себя, отсылая именно к этой теме, и предлагает различные официальные туры «Игры престолов».

Темная Аллея, Северная Ирландия



Фото: flickr.com

В сериале становится… частью так называемого Королевского тракта. Здесь во втором сезоне спасается бегством Арья Старк, которая была заложницей в Королевской Гавани.

Это место известно также… как один из самых запоминающихся фотомотивов Северной Ирландии. Буковая аллея была посажена семьей Стюартов более 200 лет назад и пережила переменчивую историю страны.

У того, кто сюда приезжает, как было сказано, достаточно возможностей осмотреть другие места, связанные с «Игрой престолов». Замок Драконий камень н Вестеросе, например, в сериале переместили на крутое атлантическое побережье пляжа Даунхилл, графство Лондондерри. Суровые Железные острова в реальной жизни следует искать на участке побережья бухты Баллинтой между Колрейном и Балликаслом. Шотландия была вынуждена уступить соседям даже Винтерфелл: после пилотных серий дальнейшие съемки велись не в замке Дун, а в североирландском замке Уорд.

Мальта



Фото: flickr.com

В сериале предстает как… декорация свадьбы Дейенерис Таргариен и кхала Дрого. В том числе.

Это место было известно как… чудо природы «Лазурное окно», исчезнувшее недавно под водами моря на западе мальтийского острова Гозо (здесь оно изображено в своей полной красоте). В апреле 2012 года удивительная скальная арка начала серьезно разрушаться, пять лет спустя, весной этого года, в условиях сильной непогоды она обрушилась.

Но тот, кто сюда прибыл, ни в коем случае не должен отчаиваться из-за исчезновения «Лазурного окна». И без него Гозо стоит того, чтобы отклониться от маршрута, а главный остров Мальта предлагает вниманию поклонников «Игры престолов» и другие объекты. В любом случае, посетителям следует отправиться к замкам — их на острове-крепости более чем достаточно, а некоторые уже становились съемочной площадкой для сериала. Среди них дворец Сан-Антон — между прочим, официальная резиденция мальтийского президента, форт Рикасоли в городке Калькара и форт Сант-Анджело — согласно туристическому ведомству, «жемчужина короны военного наследия Мальтийских островов». В бывшей столице Мальты Мдине истинные поклонники, возможно, распознают элементы Королевской Гавани.

Дубровник, Хорватия



Фото: flickr.com

В сериале предстает как… столица Королевская Гавань. Бухта, городские стены и множество других символов Дубровника появлялись на экране, пока клан Ланнистеров плел свои интриги. Крепость Ловриенац, например, в сериале стала королевской резиденцией — Красным замком. По улочкам старой части города голая Серсея совершила позорное шествие в конце пятого сезона.

Это место известно также как… один из самых красивых городов на Балканах. Люди здесь живут с античных времен, постоянно случались войны и разрушения, в последний раз — когда распалась Югославия. Сейчас снова процветает туризм, не в последнюю очередь благодаря знаменитым гостям. Финансовый портал Bloomberg опубликовал недавно комментарий под заголовком «Может ли „Игра престолов“ спасти Хорватию?» с намеком на хорватскую рецессию. Тем временем многие считают, что «спасение» зашло слишком далеко — Дубровник считается, в том числе из-за бурного роста круизного бизнеса, одним из самых часто посещаемых древних городов на Средиземном море.

Тому, кто здесь оказался, придется делать мучительный выбор. Не только старый город Дубровника подходит для съемок сцен «Игры престолов», но и расположенные рядом достопримечательности, такие как Дендрарий Трстено с его садами — декорация прогулок в Королевской Гавани — или островок Локрум, на который туристы могут отправиться на лодке, чтобы купаться или погулять. В сериале Локрум предстал в роли Кварта. Хорватия по-прежнему восхищает продюсеров: в пятом сезоне местом действия стали дворец Диоклетиана в Сплите и собор средневекового портового города Шибеник (вольный город Браавос).