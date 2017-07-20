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Культовое место. 9-классник и американец за шахматной доской в Парке Челюскинцев

21.07.2017 12:24 — Новости Культуры | Tut.by  
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Международный день шахмат съемочная группа TUT.BY провела с шахматистами в Парке Челюскинцев. Здесь мы встретили 9-классника, который всего пару недель назад узнал про это место, где был завсегдатаем его дед, и теперь намерен получать здесь практику. С музыкой Моцарта сравнивал эту игру гость из Америки, которому проложила путь сюда минская возлюбленная. Бывший судья международных соревнований из Нижневартовска посетовал на недостаток внимания со стороны государства для этого вида спорта.

Кто и зачем приходит в Парк Челюскинцев играть в шахматы, — смотрите в нашем сюжете.

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

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Международный день шахмат съемочная группа TUT.BY провела с шахматистами в Парке Челюскинцев. Здесь мы встретили 9-классника, который всего пару недель назад узнал...

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