Усы Сальвадора Дали сохранили форму и вид через 28 лет после смерти

Усы Сальвадора Дали сохранили форму и вид, рассказали судебно-медицинские эксперты, проводившие эксгумацию тела испанского художника. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на The Times.



Сальвадор Дали. Фото: Википедия

«Его усы остались нетронутыми, десять из десяти, как он и желал. Это просто чудо. Его тело — как мумия, оно одеревенело», — поделился один из экспертов.

Останки испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали (1904−1989) были эксгумированы в четверг вечером в городе Фигерас на северо-востоке Испании (автономное сообщество Каталония) по требованию женщины, утверждающей, что он был ее отцом.

Сальвадор Дали родился 11 мая 1904 года. Он считается одним из самых известных представителей сюрреализма. За время творческой деятельности создал сотни художественных произведений.

Дали был женат на уроженке Казани Елене Дьяконовой, которую он называл Гала. Творец познакомился с будущей супругой в 1929 году, когда она состояла в браке с французским поэтом Полем Элюаром (1895−1952). Она неоднократно выступала в роли модели для его картин. Детей у пары не было.

Живописец скончался 23 января 1989 года. Его могила находится в крипте под сценой Театра-музея Дали в Фигерасе.