|
Настрадавшийся и обретший радость бородатый дракон покорил соцсети
21.07.2017 14:43 — Новости Культуры | Tut.by
В Великобритании набрал популярность аккаунт бородатой агамы (или бородатого дракона) по кличке Улыбчивый Смауг,
Хозяйка ящерицы 22-летняя Шарлотта Берч купила рептилию за 80 фунтов стерлингов (около 90 евро). Предыдущие владельцы не заботились о Смуге и держали его в холодном, темном и безлюдном гараже. Из-за этого дракон одичал и приобрел заболевание костей.
По словам Шарлотты, ее питомец очень пытлив. Он активно передвигается по дому, не боится выходить в сад и любит поездки с хозяйкой. На многих фотографиях агама запечатлена с приоткрытым ртом, из-за чего кажется, что она радуется. На самом деле ящерице необходимо открывать рот, чтобы отрегулировать температуру тела.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Великобритании набрал популярность аккаунт бородатой агамы (или бородатого дракона) по кличке Улыбчивый Смауг, пишет lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии