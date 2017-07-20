Настрадавшийся и обретший радость бородатый дракон покорил соцсети

В Великобритании набрал популярность аккаунт бородатой агамы (или бородатого дракона) по кличке Улыбчивый Смауг, пишет lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Публикация от Smiley Smaugy (@smaugthesmileydragon) Июн 5 2017 в 3:28 PDT

Хозяйка ящерицы 22-летняя Шарлотта Берч купила рептилию за 80 фунтов стерлингов (около 90 евро). Предыдущие владельцы не заботились о Смуге и держали его в холодном, темном и безлюдном гараже. Из-за этого дракон одичал и приобрел заболевание костей.

Публикация от Smiley Smaugy (@smaugthesmileydragon) Июл 16 2017 в 7:32 PDT

По словам Шарлотты, ее питомец очень пытлив. Он активно передвигается по дому, не боится выходить в сад и любит поездки с хозяйкой. На многих фотографиях агама запечатлена с приоткрытым ртом, из-за чего кажется, что она радуется. На самом деле ящерице необходимо открывать рот, чтобы отрегулировать температуру тела.

Публикация от Smiley Smaugy (@smaugthesmileydragon) Апр 22 2017 в 9:36 PDT

Публикация от Smiley Smaugy (@smaugthesmileydragon) Июл 4 2017 в 7:06 PDT

Публикация от Smiley Smaugy (@smaugthesmileydragon) Июн 13 2017 в 6:33 PDT