ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девушка с голой грудью прокричала "Жыве Беларусь" перед Лукашенко и Порошенко

21.07.2017 14:55 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Девушка с голой грудью выскочила перед журналистами на церемонии подписания межправительственных соглашений в присутствии президентов Украины и Беларуси. Активистка кричала «Жыве Беларусь». Эта же фраза была написана у нее на груди.


Скриншот из трансляции «Радио Свобода»

Инцидент случился во время подписания документов министрами культуры двух стран. Девушку задержали в течение нескольких секунд и силой вывели из зала. Акция развеселила белорусского президента.


Скриншот из трансляции "Радыё Свабода"

Традиционно акции протеста с обнажением груди проводит украинская женская организация Femen. В 2013 году они провели акцию перед Владимиром Путиным и Ангелой Меркель в Ганновере.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушку задержали в течение нескольких секунд и силой вывели из зала. Акция развеселила белорусского президента.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Настрадавшийся и обретший радость бородатый дракон покорил соцсети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика