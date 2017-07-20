Девушка с голой грудью выскочила перед журналистами на церемонии подписания межправительственных соглашений в присутствии президентов Украины и Беларуси. Активистка кричала «Жыве Беларусь». Эта же фраза была написана у нее на груди.



Скриншот из трансляции «Радио Свобода»

Инцидент случился во время подписания документов министрами культуры двух стран. Девушку задержали в течение нескольких секунд и силой вывели из зала. Акция развеселила белорусского президента.



Скриншот из трансляции "Радыё Свабода"

Традиционно акции протеста с обнажением груди проводит украинская женская организация Femen. В 2013 году они провели акцию перед Владимиром Путиным и Ангелой Меркель в Ганновере.