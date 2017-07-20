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Девушка с голой грудью прокричала "Жыве Беларусь" перед Лукашенко и Порошенко
21.07.2017 14:55 — Новости Культуры | Tut.by
Девушка с голой грудью выскочила перед журналистами на церемонии подписания межправительственных соглашений в присутствии президентов Украины и Беларуси. Активистка кричала «Жыве Беларусь». Эта же фраза была написана у нее на груди.
Инцидент случился во время подписания документов министрами культуры двух стран. Девушку задержали в течение нескольких секунд и силой вывели из зала. Акция развеселила белорусского президента.
Традиционно акции протеста с обнажением груди проводит украинская женская организация Femen. В 2013 году они провели акцию перед Владимиром Путиным и Ангелой Меркель в Ганновере.
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Девушку задержали в течение нескольких секунд и силой вывели из зала. Акция развеселила белорусского президента.
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