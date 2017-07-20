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Финалисты нацотбора детского "Евровидения-2017" выбрали номера удачи

21.07.2017 14:14 — Новости Культуры | БелТА  
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Финалисты нацотбора детского "Евровидения-2017" выбрали номера удачи

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финалисты национального отбора детского "Евровидения-2017" выбрали номера удачи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Сегодня в медиахолдинге состоялась жеребьевка выступлений участников национального отборочного тура детского конкурса песни "Евровидение-2017" в финальном гала-концерте, который пройдет 25 августа.

По итогам жеребьевки, конкурсанты выйдут на сцену в следующем порядке:

1. Хелена Мерааи (Минск);

2. Анастасия Тимофеевич (Брест);

3. Руслана Панчишина (Минск);

4. Элина Матарас (Минск);

5. Ярослав Соколиков (Минск);

6. Стефания Соколова (Минск);

7. Дуэт Арины Пехтеревой и Анастасии Дмитрачковой (Могилев);

8. Квартет Национального центра детского творчества им. В. Мулявина: Максим Цуприков, Ангелина Ломако, Стефания Круглая и Стефания Соколова (Минск);

9. Мария Жилина (Минск);

10.Анастасия Жабко (Минск).

После жеребьевки с финалистами пообщались организаторы проекта.

Финал детского музыкального форума состоится 25 августа. По традиции, заключительный этап проекта пройдет в форме гала-концерта, увидеть который можно будет в прямом эфире на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24".

Между тем встречи юных артистов с телевизионщиками будут продолжаться вплоть до финала. Так, в начале августа Белтелерадиокомпания для каждого из 10 участников запишет видеовизитку, которая будет предварять выступление конкурсанта в отчетном концерте. По словам режиссера визиток Юрия Ярошика, в основе концепции роликов будет продолжено использование символики белорусского орнамента, что опробовано немногим ранее при подготовке визиток финалистов взрослого конкурса.

Также с каждым из финалистов непосредственно на сценической площадке (а это будет студия "600 метров" Белтелерадиокомпании) телевизионные специалисты обсудят концепцию и особенности конкурсного номера для телешоу. Накануне финала в медиахолдинге пройдут индивидуальные репетиции конкурсантов и генеральные прогоны гала-концерта.

Информация о проекте представлена на официальном сайте медиахолдинга, а также в официальной группе "Евровидение. Беларусь", представленной в социальных сетях.

Все права, относящиеся к проведению национального отбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании.-0-

Фото Геннадия Жинкова.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финалисты национального отбора детского "Евровидения-2017" выбрали номера удачи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе...

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