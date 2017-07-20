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В Таиланде живет собака, которая всегда улыбается
21.07.2017 16:36 — Новости Культуры | Tut.by
Джек-рассел-терьер по кличке Евро живет в Таиланде. Из-за неправильного прикуса зубов кажется, что она все время улыбается. На инстаграм обаятельного пса
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Джек-рассел-терьер по кличке Евро живет в Таиланде. Из-за неправильного прикуса зубов кажется, что она все время улыбается. На инстаграм обаятельного пса обратила...
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