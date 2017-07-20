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С задержанной в Киеве феминисткой разбирается охрана Порошенко. Напарницы объяснили ее поступок
21.07.2017 18:11 — Новости Культуры | Tut.by
Девушка, которая на встрече президентов Украины и Беларуси оголила грудь и
«С девушкой общается Управление государственной охраны при президенте Украины и следственно-оперативная группа. Пока общаются на месте, она не задержана», — сообщили TUT.BY в управлении Национальной полиции Украины по Киеву.
По неофициальным данным, Анжелина Диаш сейчас в Печерском отделении полиции в Киеве.
Лидер движения Femen Анна Гуцол
«В 2011 году активистки FEMEN стали жертвами белорусского КГБ. Во время акции протеста против Лукашенко в Минске их похитили сотрудники КГБ, после чего пытали, издевались и выбросили голых, испуганных и без документов в лесу», — заявила Анна Гуцол.
Она назвала Александра Лукашенко диктатором, который «подавляет всяческое инакомыслие». А потому украинцы, считает она, «не должны принимать его в демократичной стране».
Анжелина Диаш не раз участвовала в акциях движения Femen. В частности, она пыталась разбить фрагмент Берлинской стены в Киеве, а также приняла участие в акции «Проституцию в Конституцию». Как сообщает
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Лидер движения Femen Анна Гуцол назвала поступок девушки "актом секстремизма".
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