С задержанной в Киеве феминисткой разбирается охрана Порошенко. Напарницы объяснили ее поступок

Девушка, которая на встрече президентов Украины и Беларуси оголила грудь и выкрикивала лозунги , пока официально не задержана. Ее судьбу решает служба охраны Петра Порошенко.

«С девушкой общается Управление государственной охраны при президенте Украины и следственно-оперативная группа. Пока общаются на месте, она не задержана», — сообщили TUT.BY в управлении Национальной полиции Украины по Киеву.

По неофициальным данным, Анжелина Диаш сейчас в Печерском отделении полиции в Киеве.



На встречу президентов девушка была аккредитована в качестве журналистки. Она оголила грудь и выкрикивала «Жыве Беларусь» и «Stop dictatorship» ("Стоп диктатуре"). Скриншот из трансляции "Радио Свобода"

Лидер движения Femen Анна Гуцол опубликовала в Facebook пост, где объяснила поступок напарницы. По ее словам, это был «акт секстремизма».

«В 2011 году активистки FEMEN стали жертвами белорусского КГБ. Во время акции протеста против Лукашенко в Минске их похитили сотрудники КГБ, после чего пытали, издевались и выбросили голых, испуганных и без документов в лесу», — заявила Анна Гуцол.

Она назвала Александра Лукашенко диктатором, который «подавляет всяческое инакомыслие». А потому украинцы, считает она, «не должны принимать его в демократичной стране».

Анжелина Диаш не раз участвовала в акциях движения Femen. В частности, она пыталась разбить фрагмент Берлинской стены в Киеве, а также приняла участие в акции «Проституцию в Конституцию». Как сообщает Еврорадио , Анжелина Диаш — гражданка Украины. Она окончила Национальный педагогический университет имени Драгоманова. В Femen с 2009 года.