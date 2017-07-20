Сумку с первым образцом лунного грунта продали на аукционе в США за 1,8 миллиона долларов

Сумка, в которой на Землю был доставлен первый образец грунта с Луны, продана на аукционе в Нью-Йорке за 1,8 миллиона долларов. Торги, приуроченные к 48-й годовщине высадки членов экипажа «Аполлона-11» на лунную поверхность, транслировались в прямом эфире аукционным домом Sotheby’s.



Экипаж «Аполлона-11»: Нил Армстронг (слева), Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин

Организаторы рассчитывали выручить за лот от 2 до 4 миллионов долларов. Данная сумка содержит мелкие частицы грунта и следы лунной пыли — это самый первый подобный образец, доставленный на Землю с Луны.

Как рассказали в Sotheby’s, именно в эту сумку с пяти различных точек на Луне астронавт Нил Армстронг собрал 500 граммов небольших образцов породы, а также 12 объектов размером более сантиметра. Отмечается, что она находилась последние годы в частном владении.

Организаторы торгов сообщили, что сумка трижды выставлялась на продажу в 2014 году, но тогда покупателей не нашлось. Нынешний владелец приобрел ее на аукционе в 2015 году за 995 долларов. Позже в NASA подтвердили подлинность сумки. Ее теперь уже бывший хозяин планирует направить часть вырученной от продажи суммы на благотворительность.

Нил Армстронг совершил посадку на Луну в модуле Eagle 20 июля 1969 года. На следующий день он стал первым человеком, ступившим на поверхность спутника Земли, через 20 минут за ним последовал астронавт Базз Олдрин. Армстронг пробыл на поверхности Луны примерно два с половиной часа, Олдрин — немногим более полутора часов. Они провели на Луне двухминутный сеанс связи с 37-м президентом США Ричардом Никсоном, установили научное оборудование и собрали более 20 кг образцов лунного грунта.

Олдрину сейчас 87 лет. Армстронг скончался 25 августа 2012 года в возрасте 82 лет из-за осложнений после операции на сердце.