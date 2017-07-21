В Лондоне пятилетнюю девочку оштрафовали за торговлю лимонадом

Пятилетняя девочка была оштрафована на 150 фунтов (около 195 долларов) за продажу лимонада в Лондоне.



Фото: Andre Spicer

Отец девочки Андре Спайсер рассказал, что его дочь продавала лимонад по 50 пенсов за стакан с маленького прилавка в районе Майл Энд на востоке Лондона.

Тысячи музыкальных фанатов в это время проходили мимо по дороге на фестиваль Lovebox.

Спайсер рассказал, что его дочери понравилась идея организовать небольшую «лавку» возле дома.

«Она просто хотела, чтобы люди улыбнулись. Она была очень горда собой», — сказал он.

«Спустя некоторое время после начала торговли, подошли четверо полицейских. Я был немного шокирован. Я думал, они просто скажут нам собрать вещи и идти домой», — заявил Спайсер.

«Но они включили камеру и начали зачитывать длинный документ, объясняющий, что у нее нет лицензии на торговлю. Моя дочь прижалась ко мне, выкрикивая: „Папа, папа, я поступила плохо“. Ей пять», — рассказал он.

«После этого нам выписали штраф в 150 фунтов. Мы собрались и пошли домой», — добавил Спайсер.

Представитель местных властей заявил: «Нам очень жаль, что это произошло. Мы исходим из того, что наши полицейские будут руководствоваться здравым смыслом и с умом использовать свои полномочия».

«Штраф будет немедленно отменен, и мы свяжемся с мистером Спайсером и его дочерью, чтобы принести извинения», — говорится в заявлении.

Лицензия на уличную торговлю

Чтобы открыть лавку, нужно получить лицензию на уличную торговлю

Есть два типа лицензии — временная и постоянная

Оба типа лицензии стоят 75 фунтов

Чтобы получить лицензию, нужно быть старше 17 лет