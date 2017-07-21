Древний замок, игумен Киево-Печерской лавры и жертва репрессий. Кем и чем гордится Глуск

Проект « Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ » сегодня рассказывает о Глусском музее. Этот небольшой город на востоке Беларуси стал родиной создателя школы европейской графики Александра Тарасевича и писателя Сергея Гроховского, который попал в ГУЛАГ и описал его в своих произведениях. Какие еще интересные истории рассказывают в Глусском музее — читайте в нашем репортаже.





Особое место в экспозиции музея занимает история Глусского замка. Он был построен еще в начале XVI века Юрием Гольшанским-Дубовицким, видным государственным деятелем Великого княжества Литовского.

За свою историю замок неоднократно разрушался. Например, во время «кровавого потопа» (войны 1654−1667 годов) его сожгли казаки. Но замок был стратегически важен для ВКЛ, поскольку охранял восточные рубежи государства. Поэтому его быстро восстановили. Рядом были построены костел и монастырь.





Сейчас замок практически разрушен. В 1988 году на месте, где он находился, началось строительство спортивного комплекса, что еще больше ускорило разрушение остатков стен. Не сохранился и околозамковый комплекс. Во время Второй мировой войны в монастыре находился склад боеприпасов. После взрыва в 1944-м от здания ничего не осталось.

В экспозиции, посвященной ХVII-ХVIII векам, также можно узнать о владельцах Глуска. А были они известными и знатными людьми. С конца XVI века совладельцами местечка стали магнаты Полубинские и Чарторыйские.





Благодаря Александру Гилярию Полубинскому замок ожил. В нем начали изготавливать гербовые изразцы, славившуюся на всю округу посуду. Некоторые ее фрагменты также можно увидеть в экспозиции.

В этом же зале посетители могут познакомиться с цифровыми копиями произведений, созданных художниками-граверами того времени — Александром и Леонтием Тарасевичами.

Александр Тарасевич, основатель европейской школы графики, родился в Глуске около 1650 года. Именно Полубинский отправил талантливого земляка учиться за границу. Гравюры Александра Тарасевича из книги «Розариум» (сборник молитв), в том числе и созданные в Глуске, стали широко известны в Европе. На одной из гравюр изображен святой Казимир на фоне панорамы древнего Глуска. Копии этих работ также можно увидеть в экспозиции музея. В 1688 году Тарасевич переехал в Киев, принял в Киево-Печерской лавре монашество и получил новое имя — Антоний. В конце жизни был игуменом Киево-Печерской лавры.





Также в этом зале можно увидеть очень красивое старинное зеркало, которое в 1944 году пытались во время своего отступления вывезти немцы, но почему-то выбросили как тяжелый и ненужный груз. Его подобрали местные жители, и предмет очень долгое время находился в обычной квартире. А когда музей открылся, зеркало передали в дар музею.





Добавим, что в первой экспозиции, посвященной археологии и истории края до конца ХVI века, можно познакомиться с историей появления первых людей на территории Глусского района.





А теперь продолжим знакомиться по порядку с экспозицией музея. Особый интерес у посетителей вызывает экспозиция, посвященная быту Глусского края в ХIХ — ХХ веках.





Этнографическую коллекцию представляют тканые рушники, рубашки, покрывала, скатерти. Есть в музее и маслобойки, самопрядки, терницы, ткацкий станок, ковши, корзины и др.





Еще одна интересная часть музейной экспозиции — уникальная коллекция утюгов. Здесь можно увидеть утюги различных видов, различных временных эпох и даже утюги разных размеров.

В экспозиции, посвященной истории Глусского края с 1917 по 1945 год, можно увидеть портреты участников Октябрьской революции, но большая часть экспозиции посвящена теме Великой Отечественной войны.





Здесь можно увидеть разорванные снаряды, самодельные керосиновые лампы из гильз, шлем летчика, каску со сквозной дырой от пули, оружие тех времен, самодельный крестик из обычного листа жести.





Среди фотографий, которые рассказывают о войне, — снимки партизанских отрядов, некоторых командиров партизанских бригад. А также фото Татьяны Семенчук из деревни Парщаха (этот населенный пункт немцы сожгли вместе с жителями) и комсомольца Казика Галицкого, который также был убит захватчиками.

Экспозиция музея завершается залом, посвященным послевоенному возрождению Глусского района и развитию края на современном этапе. Посетители музея могут увидеть много фотографий об экологии края, газификации, культурных традициях.





Одна из витрин музея посвящена воевавшим в Афганистане воинам-интернационалистам. Также посетители музея могут увидеть материалы, рассказывающие об уроженце Глусчины, белорусском писателе Сергее Граховском, который известен своими произведениями о сталинских репрессиях (вошли в книгу «Споведзь»). Его дочь Татьяна передала в дар музею много предметов, связанных с творчеством писателя. В витринах можно увидеть записные книжки, документы, записки от читателей, черновики, печатную машинку.

Режим работы: · понедельник-пятница с 8.00 до 18.00,

· суббота с 8.00 до 16.00 · воскресенье — выходной; Стоимость входных билетов в 2017 году: Посещение выставочного зала · для учащихся и воспитанников детских садов — 0 руб. 20 коп., · для взрослых — 0 руб. 40 коп., Посещение экспозиции музея · для учащихся и воспитанников детских садов — 0 руб. 40 коп., · для взрослых — 0 руб. 80 коп., организация экскурсий — для группы до 25 человек — 1 руб.