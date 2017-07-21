Новый гродненский бар «Фарадей», который создатели называют также «фабрикой эмоций», открылся 21 июля на месте популярного в последние годы «Паба 32» на улице Социалистической. На широко анонсированное открытие пришло больше людей, чем заведение могло поместить. Руководство бара рассказало TUT.BY о концепции заведения и оригинальном интерьере.





После ремонта бывший «Паб 32» преобразился полностью. Новый интерьер, выполненный с вниманием к каждой мелочи, это эклектика с явной направленностью в сторону ретро и стимпанка, вдохновленная достижениями науки второй половины ХІХ века. Много средств во время ремонта вложили в акустику, в хорошую комфортную мебель. Сумма, в которую обошелся ремонт — коммерческая тайна.

















Один из самых оригинальных элементов нового бара — санузлы. В мужском туалете руки можно помыть в ковше экскаватора, а в женском вода льется из старинной швейной машинки «Зингер». На стене напротив зеркала — металлические крылья в стиле стимпанка, настоящий подарок для любительниц селфи.

Концепция бара, дизайн, меню — отличия от паба, который работал в этом помещении раньше, есть во всем и они кардинальные. «Фарадей» стал настоящим баром — если «Паб» работал ежедневно и там даже было обеденное меню, то сейчас он открыт лишь с четверга по воскресенье с 18.00 до 6.00. «Мы решили сконцентрироваться на этой публике и этом времени, когда приходит больше всего людей и когда бары действительно востребованы», — объясняет управляющий «Фарадея» Андрей Грушинов.















Клетку Фарадея, которая должна экранировать помещение и отрезать посетителей одного из залов от мобильной связи, уже смонтировали, но пока не довели до конца.

«Мы решили понаблюдать за посетителями — как они будут себя вести», — говорит Андрей Грушинов. Общение — важнейший элемент отдыха в баре, считают в «Фарадее», и во время отдыха с друзьями и любимыми важно уделять внимание им. Не зря второе название бара — «Лаборатория эмоций» — такая надпись на английском встречает всех посетителей на входе. Если люди будут слишком много времени проводить за гаджетами, во втором зале придется отключить связь полностью.

Пока же клетка Фарадея — это скорее образ, часть идеи бара, результат совместного творчества Андрея Грушинова и его партнера дизайнера Андрея Шишкина. В баре вообще много места уделено человеческим качествам, прежде всего эмоциям и чувствам. Тут предлагают абстрагироваться от обстоятельств, отдохнуть, пообщаться, познакомиться — словом, делать то, что и требуется делать в настоящем баре.