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Группа Linkin Park отменила турне после гибели Честера Беннингтона
22.07.2017 13:58 — Новости Культуры | Tut.by
Американская группа Linkin Park отменила турне в поддержку альбома One More Light из-за гибели вокалиста Честера Беннингтона 20 июля. Об этом сообщила промоутерская компания
Североамериканский тур Linkin Park One More Light отменен. В точках продажи билетов можно получить компенсацию. Думаем о всех причастных.
Североамериканская часть тура должна была начаться 27 июля в Мэнсфилде; группа планировала сыграть почти 30 концертов в США и Канаде. До смерти Беннингтона Linkin Park сыграли в рамках тура более 20 концертов в Европе и Южной Америке.
Вокалист Linkin Park Честер Беннингтон был
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Североамериканская часть тура должна была начаться 27 июля в Мэнсфилде; группа планировала сыграть почти 30 концертов в США и Канаде.
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