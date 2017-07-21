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Группа Linkin Park отменила турне после гибели Честера Беннингтона

22.07.2017 13:58 — Новости Культуры | Tut.by  
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Американская группа Linkin Park отменила турне в поддержку альбома One More Light из-за гибели вокалиста Честера Беннингтона 20 июля. Об этом сообщила промоутерская компания Live Nation.


Честер Беннингтон. Фото: Reuters

Североамериканский тур Linkin Park One More Light отменен. В точках продажи билетов можно получить компенсацию. Думаем о всех причастных.

Североамериканская часть тура должна была начаться 27 июля в Мэнсфилде; группа планировала сыграть почти 30 концертов в США и Канаде. До смерти Беннингтона Linkin Park сыграли в рамках тура более 20 концертов в Европе и Южной Америке.

Вокалист Linkin Park Честер Беннингтон был найден повешенным у себя дома в Лос-Анджелесе 20 июля. Ему был 41 год.

Пять главных песен Linkin Park и Честера Беннингтона

 
 
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Североамериканская часть тура должна была начаться 27 июля в Мэнсфилде; группа планировала сыграть почти 30 концертов в США и Канаде.

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