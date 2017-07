Музыканты Linkin Park отменили концерты после смерти вокалиста группы

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Коллектив известной группы Linkin Park принял решение отменить турне по Северной Америке в связи с кончиной лидера Честера Беннингтона, сообщил в субботу организатор тура Live Nation.

В компании рассказали, что невероятно опечалены известием о смерти музыканта Беннингтона. Запланированное турне группы The Linkin Park One More Light North American Tour решено отменить. Деньги за уже купленные билеты на концерты вернут поклонниками группы.

Также стало известно, что коронер, занимавшийся расследованием смерти музыканта, подтвердил, что причиной кончины Беннингтона стал суицид . Музыкант повесился. По информации американских СМИ, лидер Linkin Park в последнее время страдал от наркотической и алкогольной зависимости. При обнаружении его тела рядом была найдена недопитая бутылка с алкоголем.

41-летний Беннингтон скончался в четверг, 20 июля, в собственном доме в городе Палос-Вердес-Эстейтс (Калифорния).

Белорусские поклонники в пятницу выразили свою скорбь — возле посольства США в Минске стали появляться цветы. Позже американская дипмиссия поблагодарила поклонников Linkin Park за внимание к смерти Честера Беннингтона.