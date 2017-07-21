ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США умер "отец" Маколея Калкина из фильма "Один дома"

22.07.2017 18:29 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американского актера Джона Херда, который сыграл отца персонажа Маколея Калкина в фильме «Один дома» сегодня нашли мертвым в одной из гостиниц Калифорнии. В полицию о случившемся сообщила горничная, которая первой увидела артиста без сознания в его номере, сообщает The Daily Mail.

Причина смерти неизвестна. Но по сообщениям представителя актера, в среду у Херда была небольшая операция на спине и он находился в отеле, чтобы восстановиться.

Больше всего он прославился после роли Питера Маккаллистера, отца персонажа Маколея Калкина в фильмах «Один дома».


Персонаж Джона Херда в фильме «Один Дома»

Он также сыграл главную роль в фильме «Большой» с Томом Хэнксом, «Гладиаторы», «Клан Сопрано» и «Звездный крейсер «Галактика».

Джону Херду было 72 года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причина смерти неизвестна. Но по сообщениям представителя актера, в среду у Херда была небольшая операция на спине и он находился в отеле, чтобы восстановиться.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Музыканты Linkin Park отменили концерты после смерти вокалиста группы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика