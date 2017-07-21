|
В США умер "отец" Маколея Калкина из фильма "Один дома"
22.07.2017 18:29 — Новости Культуры | Tut.by
Американского актера Джона Херда, который сыграл отца персонажа Маколея Калкина в фильме «Один дома» сегодня нашли мертвым в одной из гостиниц Калифорнии. В полицию о случившемся сообщила горничная, которая первой увидела артиста без сознания в его номере, сообщает
Причина смерти неизвестна. Но по сообщениям представителя актера, в среду у Херда была небольшая операция на спине и он находился в отеле, чтобы восстановиться.
Больше всего он прославился после роли Питера Маккаллистера, отца персонажа Маколея Калкина в фильмах «Один дома».
Он также сыграл главную роль в фильме «Большой» с Томом Хэнксом, «Гладиаторы», «Клан Сопрано» и «Звездный крейсер «Галактика».
Джону Херду было 72 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причина смерти неизвестна. Но по сообщениям представителя актера, в среду у Херда была небольшая операция на спине и он находился в отеле, чтобы восстановиться.
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии