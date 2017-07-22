Фотофакт: около минской Ратуши появилась Эйфелева башня

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Уменьшенная копия визитной карточки Парижа появилась в Минске накануне третьего концерта фестиваля "Классика у Ратуши с velcom".

Белорусская Эйфелева башня уже стала популярным объектом среди отдыхающих этим вечером у Ратуши. Сделать эффектное фото и окунуться в атмосферу романтичного Парижа сегодня можно, не выезжая за пределы не только республики, но даже города.