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Фотофакт: около минской Ратуши появилась Эйфелева башня
22.07.2017 20:18 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июл — Sputnik. Уменьшенная копия визитной карточки Парижа появилась в Минске накануне третьего концерта фестиваля "Классика у Ратуши с velcom".
Белорусская Эйфелева башня уже стала популярным объектом среди отдыхающих этим вечером у Ратуши. Сделать эффектное фото и окунуться в атмосферу романтичного Парижа сегодня можно, не выезжая за пределы не только республики, но даже города.
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