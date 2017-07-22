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В Питере просят Цоя, в Минске - Михалка. Мигрирующий бэнд в "Музыке улиц"
23.07.2017 12:56 — Новости Культуры | Tut.by
В Питере спеть Цоя, в Минске — Михалка — так говорят об ожиданиях слушателей музыканты из белорусской столицы и Санкт-Петербурга, которые объединились в один бэнд. Команда играет на улицах третий год, но так и не придумала себе название. Говорят, они то Степан Разин II, то Dream Team. Они и стали героями нового выпуска проекта «Музыка улиц».
Участники группы нигде не работают, познакомились они в российской северной столице, когда туда приехал минчанин Егор. Теперь он снова в Минске, куда взял погостить Настю и Юру. Ребята зарабатывают себе на жизнь не в душных офисах, а уличными выступлениями. Говорят, что на одежду, еду и путешествия им хватает. Что играют для разной публики, где выступают в Минске — смотрите в видео.
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В Питере спеть Цоя, в Минске - Михалка - так говорят об ожиданиях слушателей музыканты из белорусской столицы и Санкт-Петербурга, которые объединились в один бэнд....
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