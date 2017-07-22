МИНСК, 23 июл — Sputnik. Фестиваль "Наш Грюнвальд" традиционно собрал многочисленных зрителей в музейном комплексе "Дудутки" в эти выходные, 22 и 23 июля.

Опен-эйр представляет собой "Фестиваль в фестивале" — историческую реконструкцию и большой концерт "Пир после битвы".

В этом году в фестивале приняло участие около 150 реконструкторов из Беларуси и стран ближнего зарубежья, на большой концертной площадке выступили "Стары Ольса", "Кукрыниксы", Catharsis, Gods Tower и другие.

Главное событие мероприятия — реконструкция Грюнвальдской битвы — отличилась зрелищностью и даже пугающей реалистичностью. Повсюду грохотали пушки, летели стрелы и копья.

В этом году организаторы решили не демонстрировать в реконструкции весь ход Грюнвальдской битвы, как это было в предыдущие годы, поскольку "показать всю битву за 1, 5 часа детально и сделать ее максимально приближенной к реальности невозможно". В этом году зрителям была представлена решающая часть Грюнвальдской битвы — штурм обоза.

Для гостей фестиваля работало много анимационных площадок, карчма с белорусской национальной кухней, многочисленные аниматоры.

"Грюнвальдский фест" приурочен к событиям 1410 года — Грюнвальдской битве, которая стала переломным моментом в белорусской истории. Организаторами мероприятия традиционно выступили экстрим театр "Берсек" и музейный комплекс "Дудутки".

В эксклюзивном интервью Sputnik лидер группы "Кукрыниксы" Алексей Горшенев (младший брат основателя и лидера рок-группы "Король и Шут") отметил, что ему очень нравится белорусская кухня и он всегда с удовольствием приезжает в Беларусь.