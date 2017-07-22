Viva Braslav: как прошел крупнейший музыкальный фестиваль

Марина Серебрякова, Sputnik.

Viva Braslav на несколько дней превращает набережную озера Дривяты в огромный парк развлечений. На территории фестиваля располагаются аттракционы, скалодром, лаунж и фото зона, площадки для пляжных видов спорта, а также партнерские стенды с розыгрышами и различными видами активностей. Фудкорт представлен десятками небольших торговых точек: от мобильных кофеен и кебабных — до местных райпо. Для посетителей одновременно работали две сцены, на основной вечером в пятницу выступали Без Билета, Iowa, L'one и Макс Барских. А после полуночи отыграли сеты Intro, Mikis, Zonderling, Feel, Omnia и Ucast.

Также в рамках фестиваля проводился конкурс Мисс Viva Braslav 2017, участниц на полуфинал которого выбирали с помощью зрительского голосования. Девушки соревновались в трёх этапах конкурса, последнее из которых — дефиле в бикини. Первое место и звание победительницы, а вместе с ним и сертификат на 2000 рублей, получила Екатерина Дубровская из Гомеля. Второе и третье место также были отмечены ценными призами и подарками.

Организаторы openair пока не открывают информацию о количестве проданных билетов, однако очевидно, что Viva Braslav стал одним из самых масштабных фестивалей в Беларуси.