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Зачем Кустурица впервые прилетел в Крым

23.07.2017 18:03 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июл — Sputnik. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, прилетевший в Крым с концертом, назвал полуостров частью Российской Федерации.

Зачем Кустурица впервые прилетел в Крым
© Фото: из личного архива автора
"По млечному пути": неполиткорректная фантасмагория

В воскресенье Кустурица вместе со своей группой The No Smoking Orchestra прибыл в Симферополь. Вечером он выступит с концертом в Ялте.

"Я знаю, что в Ялте очень хорошая фактура и очень хорошие девушки. Все, что здесь, интересно для меня, потому что вы тоже часть Российской Федерации", — сказал Кустурица.

Он добавил, что именно Ялта принимала конференцию 1945 гола, в ходе которой были подписаны судьбоносные для всего мира документы, связанные со Второй мировой войной.

Режиссер также в рамках своего первого визита в Крым хочет ознакомиться с достопримечательностями полуострова, которые, возможно, заинтересуют его для съемок нового фильма.

Пользователи сети негативно оценили слова Кустурицы о принадлежности Крыма.

Кустурица играет в группе The No Smoking Orchestra с 1986 года. В дискографии коллектива 10 альбомов, последний из которых, Radovi na cesti, вышел в 2013 году. Новая программа группы The No Smoking Orchestra носит название последнего фильма режиссера — "По млечному пути", главные роли в котором исполнили сам Кустурица и Моника Беллуччи.

Кроме того, сербский режиссер дважды удостаивался «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля — за ленты "Папа в командировке» и "Андеграунд». Среди других картин в его фильмографии — "Время цыган", "Черная кошка, белый кот", "Аризонская мечта". 

 
Теги: Минск
 
 
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Это его первый визит на полуостров, и помимо выступления, Кустурица намерен осмотреть местные достопримечательности.

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