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Британские исследователи обнаружили у берегов Исландии судно с 4 т золота нацистов

23.07.2017 22:11 — Новости Культуры | Tut.by  
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Сотрудники британской компании Advanced Marine Services (AMS) обнаружили сундук с золотом на германском судне, которое затонуло в начале Второй мировой войны. Находка была сделана у берегов Исландии, сообщает в воскресенье газета The Sun.

По информации издания, в ящике, найденном в почтовой комнате на грузовом судне SS Minden, может находиться до 4 тонн драгоценного металла, предположительно вывезенного из американских банков. Сотрудники AMS намерены вывезти золото в Великобританию и запросили у исландского правительства разрешение для того, чтобы вырезать отверстие в фюзеляже сухогруза и поднять ящик на поверхность.

Германский SS Minden вышел из Бразилии в Германию 6 сентября 1939 года, золотой груз на его борту был привезен сотрудниками банка Banco Germanico — дочерним подразделением Германского Дрезденского банка, сообщает газета Daily Mail. 24 сентября того же года судно затонуло примерно в 190 км к юго-востоку от берегов Исландии. Отмечается, что Адольф Гитлер мог приказать затопить судно, когда его заметили корабли британского флота.

 
 
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Сотрудники британской компании Advanced Marine Services намерены запросить у исландского правительства разрешение для того, чтобы вырезать отверстие в фюзеляже сухогруза и...

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