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Девочка, оштрафованная за лимонад, получила десятки предложений о работе

24.07.2017 07:40 — Новости Культуры | Tut.by  
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Пятилетняя девочка, которую оштрафовали на 150 фунтов за продажу лимонада гостям фестиваля в Англии, получила десятки предложений об установке лотка по продаже напитка на других площадках.


Фото: Andre Spicer

Несколько дней назад Андре Спайсер, профессор бизнес-школы, разрешил своей дочери поставить импровизированный ларек по продаже прохладительных напитков посетителям фестиваля Lovebox в восточном Лондоне.

Вскоре к девочке подошли четверо полицейских, которые заявили, что у ребенка нет лицензии на торговлю, и выписали штраф.

С тех пор районный совет Тауэр-Хамлетс принес девочке извинения и отменил штраф.

По словам Спайсера, его дочь уже получила предложения об установке лотка по продаже лимонада на фестивалях и на рынке Боро в лондонском районе Саутворк.

Семья девочки написала в «Твиттере»: «Мы были поражены теплой реакцией людей со всего света. Десятки фестивалей, рынков и представители бизнеса предложили нам установить у них наш лоток. Мы надеемся, что они распространят это предложение и на тех, кто также готов принять участие».

На эту запись откликнулся знаменитый лондонский рынок Боро-маркет, прокомментировав в «Твиттере»: «На самом деле, не хотела бы ваша дочь продавать лимонад в Боро-маркете? Мы бы этого очень хотели».

Другая фестивальная площадка также пригласила семью продавать лимонад на своем августовском мероприятии в Кенте.

Спайсер рассказал, что его дочь расплакалась после того, как сотрудники правоохранительных органов начали объяснять, что у не нет лицензии на торговлю

«Моя дочь вцепилась в меня и кричала: папочка, папочка, я сделала что-то ужасное. Ей ведь всего пять лет», — сказал Спайсер.

Полицейские выписали штраф в 150 фунтов, после чего отец и дочь собрали свои вещи и уехали домой.

«Нам очень жаль, что так получилось. Мы ожидаем, что сотрудники правоохранительных органов будут руководствоваться здравым смыслом и использовать свои полномочия разумно», — заявил представитель совета лондонского боро Тауэр-Хамлетс.

 
 
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Семья девочки написала в Твиттере: "Мы были поражены теплой реакцией людей со всего света. Десятки фестивалей, рынков и представители бизнеса предложили нам...

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