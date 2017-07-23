Николас Кейдж в казахском одеянии стал популярным интернет-мемом

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Голливудский актер Николас Кейдж, приехавший на фестиваль "Евразия" в Астану, обрел популярность в виде интернет-мема, облаченного в национальные одежды, передает Sputnik Казахстан.

Интернет-пользователи впечатлились фотографией, где актер, одетый в кахазский чапан, стоит в компании ректора Казахского национального университета искусств Айман Мусаходжевой. Кейдж на этой иллюстрации выглядел очень грустным, что и подвигло создателей мемов на очередные "подвиги".

Когда пошел с друзьями в бар, а утром проснулся в Казахстане.



Николас Кейдж приехал в Астану на XIII Международный кинофестиваль «Евразия» pic.twitter.com/lfINgrwyjT — BigPicture.ru (@bigpictureru) 23 июля 2017 г.

​Актера "поместили" в кадры из различных популярных фильмов, таких как "Иван Васильевич меняет профессию", "Пираты Карибского моря", "Выживший" и других. Также звезда Голливуда "побывала" на одной из казахских свадеб и "поприсутствовала" на беседе президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана.

Кейдж в Казахстане ожидаемо превратился в героя мемов pic.twitter.com/1v9CVNEURM — BigPicture.ru (@bigpictureru) 23 июля 2017 г.

​Ранее Кейдж уже становился героем творчества интернет-пользователей — в свое время соцсети взорвал мем "Да ладно?", кадр для которого был взят из фильма "Поцелуй вампира", вышедшего на экране в 1989 году.