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Николас Кейдж в казахском одеянии стал популярным интернет-мемом
24.07.2017 08:46 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июл — Sputnik. Голливудский актер Николас Кейдж, приехавший на фестиваль "Евразия" в Астану, обрел популярность в виде интернет-мема, облаченного в национальные одежды, передает Sputnik Казахстан.
Интернет-пользователи впечатлились фотографией, где актер, одетый в кахазский чапан, стоит в компании ректора Казахского национального университета искусств Айман Мусаходжевой. Кейдж на этой иллюстрации выглядел очень грустным, что и подвигло создателей мемов на очередные "подвиги".
Актера "поместили" в кадры из различных популярных фильмов, таких как "Иван Васильевич меняет профессию", "Пираты Карибского моря", "Выживший" и других. Также звезда Голливуда "побывала" на одной из казахских свадеб и "поприсутствовала" на беседе президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана.
Ранее Кейдж уже становился героем творчества интернет-пользователей — в свое время соцсети взорвал мем "Да ладно?", кадр для которого был взят из фильма "Поцелуй вампира", вышедшего на экране в 1989 году.
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Интернет-пользователей вдохновила фотография, на который грустный Кейдж, облаченный в чапан, стоит рядом с ректором университета искусств.
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