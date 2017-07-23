Вставная челюсть и унитаз из дома писателя: самые странные лоты аукционов

21 июля на Sotheby’s за 1,8 миллионов долларовн был продан мешок с лунной пылью, собранной Нилом Армстронгом во время знаменитой высадки на спутник Земли. «РБК Стиль» вспомнил другие необычные лоты, выставленные на продажу.



Экипаж «Аполлона-11»: Нил Армстронг (слева), Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин

Холщовый мешок на молнии с надписью Lunar Sample Return совершил путешествие на Луну на борту корабля Apollo 11 ровно 48 лет назад. По возвращении на Землю практически все оборудование космического аппарата было передано NASA в Смитсоновский институт в Вашингтоне. Однако мешку с лунной пылью не придали должного значения — в результате он оказался выставленным на правительственный аукцион и достался всего за 995 долларов некоему юристу из Иллинойса. Агентство NASA пыталось оспорить покупку, но тщетно. В результате вчерашних торгов анонимный юрист значительно обогатился: сумка Нила Армстронга обошлась новому покупателю в 1,8 миллионов долларов. Хочется верить, что лунная пыль займет достойное место на чьей-то каминной полке.

Одни из самых распространенных «странных» лотов — волосы с головы кумиров. С молотка уходили, к примеру, пряди Бритни Спирс (более 1 миллиона долларов), Элвиса Пресли (115 тысяч долларов), Джона Леннона (35 тысяч долларов), Авраама Линкольна (25 тысяч).

За баснословные суммы уходили и такие лоты, как вставная челюсть Уинстона Черчилля (24,5 тысяч), унитаз из дома Джерома Сэлинджера (1 миллион) и черный буйвол по кличке Горизонт (11,1 миллиона долларов). Но есть и немало других интересных примеров.

Например, кусок торта со свадьбы Елизаветы II и Принца Филиппа 1947 года обошелся покупателю в 730 долларов. Стул, сидя на котором Джоан Роулинг работала над романами о Гарри Поттере — 394 тысячи долларов. А скрипка с затонувшего «Титаника» стоила 1,7 миллиона долларов.