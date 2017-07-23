Еды много не бывает. Самые толстые коты и кошки

Для многих людей их домашние животные становятся смыслом жизни. Отказать своим четвероногим друзьям в еде хозяева не могут. Последствия бывают весьма печальными. Buzzfeed.com обратил внимание на котов и кошек с явно нестандарными фигурами. Скорее всего, кого-то из них надо отправить к врачу и лечить (например, очаровательного котика на первой фотографии). А вот остальным доктора посоветуют меньше шантажировать своих хозяев и не крутится около холодильника.



























































