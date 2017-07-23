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Еды много не бывает. Самые толстые коты и кошки
24.07.2017 12:04 — Новости Культуры | Tut.by
Для многих людей их домашние животные становятся смыслом жизни. Отказать своим четвероногим друзьям в еде хозяева не могут. Последствия бывают весьма печальными. Buzzfeed.com
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Для многих людей их домашние животные становятся смыслом жизни. Отказать своим четвероногим друзьям в еде хозяева не могут. Последствия бывают весьма печальными....
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