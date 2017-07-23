Математик высчитал вероятность смерти Дейенерис Таргариен

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Вероятность смерти персонажа Дейенерис Таргариен в седьмом сезоне популярного телесериала "Игра престолов" составляет 91%, пришел к выводу исследователь из Центрально-Европейского университета в Будапеште.

Вторая серия нового сезона "Игры престолов" была представлена в воскресенье вечером. Несмотря на то, что сериал славится гибелью главных персонажей, до сих пор в седьмом сезоне никто из них не погиб — фанаты уже вовсю делают ставки, кого "Игра престолов" может лишиться в седьмом сезоне.

Студент из Центрально-Европейского университета Милан Яносов составил математическую модель вероятности гибели персонажей "Игры престолов" на основа анализа диалогов из популярного сериала и сформулировал полученные данные в виде графиков. Результаты исследования опубликованы на сайте университета.

Согласно графикам математика, очень большими шансами на гибель в новом сезоне обладают Дейенерис Таргариен и ее помощник Серый Червь — у них более 90% вероятности гибели. Вероятность гибели Тириона Ланнистера — лишь около 52%, Серсеи Ланнистер — 35%. Арья Старк может погибнуть с вероятностью в 84%, а Джон Сноу — 45%.

Наименее вероятна гибель Теона Грейджоя — всего 5%.

Уже после выхода второй серии седьмого сезона "Игры престолов" очевидно, что частично исследователь угадал с судьбой персонажей, однако фанаты сомневаются, что все его расчеты сбудутся.