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"Познавательно и незаурядно о жизни Беларуси". Фотовыставка БЕЛТА откроется 25 июля в ТРЦ Galleria Minsk

24.07.2017 13:49 — Новости Культуры | БелТА  
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"Познавательно и незаурядно о жизни Беларуси". Фотовыставка БЕЛТА откроется 25 июля в ТРЦ Galleria Minsk

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка Белорусского телеграфного агентства, посвященная различным событиям в жизни страны, откроется 25 июля в 15.00 в ТРЦ Galleria Minsk (проспект Победителей, 9), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Экспозиция из 40 фоторабот разместится на первом этаже в главном холле торгово-развлекательного центра. Планируется, что выставка будет действовать до Нового года. Особенность в том, что она будет регулярно обновляться. На фото будут запечатлены события нескольких последних месяцев, и посетители смогут больше узнать о жизни Беларуси.

Выставочный проект организован БЕЛТА совместно с Администрацией Центрального района столицы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка Белорусского телеграфного агентства, посвященная различным событиям в жизни страны, откроется 25 июля в 15.00 в ТРЦ Galleria Minsk...

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