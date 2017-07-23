24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка Белорусского телеграфного агентства, посвященная различным событиям в жизни страны, откроется 25 июля в 15.00 в ТРЦ Galleria Minsk (проспект Победителей, 9), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Экспозиция из 40 фоторабот разместится на первом этаже в главном холле торгово-развлекательного центра. Планируется, что выставка будет действовать до Нового года. Особенность в том, что она будет регулярно обновляться. На фото будут запечатлены события нескольких последних месяцев, и посетители смогут больше узнать о жизни Беларуси.

Выставочный проект организован БЕЛТА совместно с Администрацией Центрального района столицы.-0-