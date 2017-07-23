Скромно, но со вкусом. Как в начале ХХ века выглядели дворцы белорусских аристократов и шляхтичей
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Многочисленные войны ХХ века катком прошли по дворцам и имениям, которые принадлежали белорусским шляхтичам и аристократам. Многие из зданий полностью разрушены, от других сохранились лишь руины. В Национальной библиотеке Польши сохранились уникальные фотографии начала прошлого века, которые позволяют увидеть Беларусь, которую мы не знали. Фотогалерею подготовило . Радио Свобода Дворец Любанских в Варонче, Кореличскийі район. 1923 год. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org Дома Радзивиллов в Новогрудке. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org Дворец рода Раецких в Обрине, Корелический район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org Усадьба Берновичей в Зубках. Клецкий район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org Дворец Рудлтовский в Снове, Несвижский район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org Усадьба Чечотов в Баратине, Кореличский район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org Дворец Верещаков в Туганавичах, Барановичский район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org Оранжерея Хрептовичей в Щорсах, Новогрудский район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org Усадьба Костюшки в Меречовщине, Ивацевичский район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org Дворец в Мачулино, Волковыский район. 1915 год. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org Лямус в Осмоловке, Березинский район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org Дворец Святских в Белице, Сенненский район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org Интерьеры дворца в Белице, Сенненский район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org
Дворец в Туче. Клейцкий район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org
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Многочисленные войны 20-го века катком прошли по дворцам и имениям, которые принадлежали белорусским шляхтичам и аристократам. Многие из зданий полностью...
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