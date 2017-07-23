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Скромно, но со вкусом. Как в начале ХХ века выглядели дворцы белорусских аристократов и шляхтичей

24.07.2017 15:55 — Новости Культуры | Tut.by  
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Многочисленные войны ХХ века катком прошли по дворцам и имениям, которые принадлежали белорусским шляхтичам и аристократам. Многие из зданий полностью разрушены, от других сохранились лишь руины. В Национальной библиотеке Польши сохранились уникальные фотографии начала прошлого века, которые позволяют увидеть Беларусь, которую мы не знали. Фотогалерею подготовило Радио Свобода.


Дворец Любанских в Варонче, Кореличскийі район. 1923 год. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org

Дома Радзивиллов в Новогрудке. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org

Дворец рода Раецких в Обрине, Корелический район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org

Усадьба Берновичей в Зубках. Клецкий район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org

Дворец Рудлтовский в Снове, Несвижский район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org

Усадьба Чечотов в Баратине, Кореличский район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org

Дворец Верещаков в Туганавичах, Барановичский район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org

Оранжерея Хрептовичей в Щорсах, Новогрудский район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org

Усадьба Костюшки в Меречовщине, Ивацевичский район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org

Дворец в Мачулино, Волковыский район. 1915 год. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org

Лямус в Осмоловке, Березинский район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org

Дворец Святских в Белице, Сенненский район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org

Интерьеры дворца в Белице, Сенненский район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org

Дворец в Туче. Клейцкий район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org
 
 
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Многочисленные войны 20-го века катком прошли по дворцам и имениям, которые принадлежали белорусским шляхтичам и аристократам. Многие из зданий полностью...

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