Скромно, но со вкусом. Как в начале ХХ века выглядели дворцы белорусских аристократов и шляхтичей

Многочисленные войны ХХ века катком прошли по дворцам и имениям, которые принадлежали белорусским шляхтичам и аристократам. Многие из зданий полностью разрушены, от других сохранились лишь руины. В Национальной библиотеке Польши сохранились уникальные фотографии начала прошлого века, которые позволяют увидеть Беларусь, которую мы не знали. Фотогалерею подготовило Радио Свобода .



Дворец Любанских в Варонче, Кореличскийі район. 1923 год. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org



Дома Радзивиллов в Новогрудке. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org



Дворец рода Раецких в Обрине, Корелический район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org



Усадьба Берновичей в Зубках. Клецкий район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org



Дворец Рудлтовский в Снове, Несвижский район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org



Усадьба Чечотов в Баратине, Кореличский район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org



Дворец Верещаков в Туганавичах, Барановичский район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org



Оранжерея Хрептовичей в Щорсах, Новогрудский район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org



Усадьба Костюшки в Меречовщине, Ивацевичский район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org



Дворец в Мачулино, Волковыский район. 1915 год. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org



Лямус в Осмоловке, Березинский район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org



Дворец Святских в Белице, Сенненский район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org



Интерьеры дворца в Белице, Сенненский район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org



Дворец в Туче. Клейцкий район. Оригинал фотографии хранится в Национальной библиотеке Польши. Фото: svaboda.org