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В Дудутках прошел фестиваль славы белорусского оружия "Наш Грюнвальд"

24.07.2017 16:58 — Новости Культуры | Tut.by  
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В девятый раз музейный комплекс «Дудутки» принимал международный фестиваль славы белорусского оружия «Наш Грюнвальд». Мероприятие собрало не одну тысячу зрителей и участников со всех уголков Беларуси и не только.


«Наш Грюнвальд» — это фестиваль средневековой культуры и музыки, который за 9 лет существования успел стать настоящей визитной карточкой Беларуси.


— Интересно все — белорусские танцы, музыка, битвы рыцарей. По размаху и атмосфере ваш фестиваль можно сравнить с нашим «Октоберфестом», — поделился впечатлениями Йоахим, турист из Германии.

А вот Иван приехал в Дудутки из Пинска. Признается, что к фестивалю начал готовится еще за несколько месяцев — нашел палатку, спальник, веселых попутчиков.

— Я здесь впервые. Хотел попасть на «Наш Грюнвальд» еще год назад, но тогда цена на входной билет была повыше, простому студенту не просто собрать эти деньги. В этом году нашел друзей, которых тоже интересует наша история, сели на поезд — и вот мы здесь. Жить будем в палаточном городке. В общем, получилось и не дорого, и очень интересно!


Центральное событие фестиваля — реконструкция знаменитой битвы под Грюнвальдом, которая произошла 15 июля 1410 года. Тогда союзные войска Великого Княжества Литовского и Королевства Польского разбили могучие силы Тевтонского ордена. На поле брани скрестили свои мечи более 50 тысяч человек. В современной реконструкции боя участников было поменьше, но битва получилась зрелищной и очень натуральной — в разные стороны летели шлемы, мечи, алебарды.


Впрочем, «Наш Грюнвальд» интересен не только рыцарскими боями, но и демонстрацией светской культуры средневековья и разнообразными игрищами. Найти себе занятия по духу мог каждый гость фестиваля — от мала до велика. Танцевальные мастер-классы, экскурсия по камере пыток, уроки стрельбы из лука — далеко не весь список развлечений, доступных посетителям фестиваля.

В этом году для зрителей подготовили еще один сюрприз — каждый желающий мог поучаствовать в выплавке руды в настоящей сыродутной печи-домнице.



Первый день фестиваля закончился музыкальной программой «Пир после битвы». Звездный состав концерта пришелся по вкусу поклонникам фолк-музыки — Катя Водоносова, Земля Легенд, Стары Ольса, CATHARSIS, Кукрыниксы, GODS TOWER, Folcore. С наступлением темноты гости фестиваля увидели яркое файер-шоу сразу от пяти коллективов.


В воскресенье, второй день фестиваля, рыцарские состязания, выступления музыкальных коллективов и танцевальные мастер-классы продолжились. Ближе к вечеру — официальное закрытие праздника «Наш Грюнвальд-2017».


 
 
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"По размаху и атмосфере фестиваль можно сравнить с нашим "Октоберфестом", поделился впечатлениями турист из Германии.

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