Каждое лето в американский город Сан-Диего съезжаются любители кино, комиксов и телесериалов со всего света. Их влечет ежегодный фестиваль San Diego Comic-Con International, также известный как Comic-Con.





Фестиваль проходит в Сан-Диего с 1970 года. Изначально он задумывался как площадка для встречи любителей комиксов, фантастики и фэнтези. За прошедшие годы концепция изменилась: теперь это яркое шоу для всех, кому не чужда современная поп-культура в любых ее проявлениях. Подробности фестивальных будней — в фоторепортаже Reurers.



































