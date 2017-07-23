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"Аватар" и "Дедлуп". Как американцы переодеваются в героев фильмов и комиксов
24.07.2017 17:31 — Новости Культуры | Tut.by
Каждое лето в американский город Сан-Диего съезжаются любители кино, комиксов и телесериалов со всего света. Их влечет ежегодный фестиваль San Diego Comic-Con International, также известный как Comic-Con.
Фестиваль проходит в Сан-Диего с 1970 года. Изначально он задумывался как площадка для встречи любителей комиксов, фантастики и фэнтези. За прошедшие годы концепция изменилась: теперь это яркое шоу для всех, кому не чужда современная поп-культура в любых ее проявлениях. Подробности фестивальных будней — в фоторепортаже Reurers.
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Каждое лето в американский город Сан-Диего съезжаются любители кино, комиксов и телесериалов со всего света. Их влечет ежегодный фестиваль San Diego Comic-Con International,...
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