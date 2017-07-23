Гость из субтропиков. На Гродненщине впервые обнаружили личинку богомола

Личинку нашли орнитологи во время учета водоплавающих птиц на территории заказника «Гродненская Свислочь». Находка уникальна тем, что большинство богомолов, а их в мире известно около двух тысяч видов, обитают в тропиках и субтропиках. Правда, некоторые виды мигрируют — например, обычный богомол (Mantis religiosa) распространен на юге Европы. Не так давно насекомые начали продвигаться на север и все чаще встречаются и в Беларуси, сообщается на сайте общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».





Однако, как говорят специалисты, все замеченные на территории нашей страны насекомые были взрослыми и хорошо летали. Поэтому до сих пор прямых доказательств того, что вид размножается именно на нашей территории, не было. И вот около Берестовицы наконец найдена и сфотографирована первая личинка данного вида.

Личинку богомола заметили в воскресенье, 23 июля на грунтовой дороге.

Насекомое, которое переползало дорогу, заметил старший преподаватель Гродненского государственного аграрного университета Юрий Лукашенко.

«Личинка около 4 см длиной, еще не имеет крыльев и поэтому не могла улететь, но хорошо прыгает и найти ее в зеленой растительности было бы, скорее всего, невозможно», — прокомментировал свою находку Юрий.





«Новость, конечно, очень интересная. Я не слышал и не читал о находках личинок богомола в Беларуси», — сказал Александр Лукашук, энтомолог, старший научный сотрудник Березинского биосферного заповедника. — «Все же вид не так давно появился на территории Беларуси, и, вот, значит, у нас размножается. Хорошо это или плохо для нашей фауны — сказать сложно. Необходимы специальные исследования».

И хотя первых богомолов в Беларуси нашли еще в 1910 году под Гомелем, сравнительно быстрое их продвижение на север наблюдается именно в последние несколько лет. И как говорят специалисты — это, скорее всего, индикатор каких-то изменений в окружающей среде. Причем чаще всего эти изменения связывают с потеплением климата.